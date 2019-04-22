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Директор Любови Успенской опроверг данные об ее госпитализации в Москве

Отечественная певица Любовь Успенская почувствовала недомогание перед вылетом в Барнаул. По данным СМИ, артистка была госпитализирована в одну из больниц Москвы, но ее концертный директор опроверг эти сведения.
Директор Любови Успенской опроверг данные об ее госпитализации в Москве

На 22 апреля в Театре драмы Барнауле был запланирован концерт Любови Успенской в рамках юбилейного тура. Перед вылетом артистке, как информировали СМИ, якобы стало плохо, в связи с чем было неизвестно, состоится ли выступление звезды шансона. Согласно заявлению пресс-ведомства гастрольного агентства “Лига-Арт”, сейчас проводится обсуждение вопроса о переносе концерта на другую дату. Позже на связь вышел представитель певицы Виталий Макаров, который слухи о госпитализации опроверг, а невылет его подопечной в Барнаул связал с техническими причинами.

Накануне, 21 апреля, Любовь Успенская выступала в Москве в рамках концерта “История одной любви” Брендона Стоуна. Об этом певица сообщила публике на своей странице в сети Instagram.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:01

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