Дочь звезды «Дома-2» Лены Бушиной стала «Первой вице-мини-мисс Москвы»

«Я очень тебя люблю. Лаура, вперед!» - говорит на одном из коротких видео Елена дочери.

На днях 4-летняя дочь Бушиной приняла участие в конкурсе красоты, который прошел в Москве. Отметим, что маленькой Лауре удалось покорить судей буквально с первых минут, ведь девочка невероятно милая и обаятельная. Как отмечают пользователи Сети, сложно не обратить внимания на то, что юная принцесса уже обладает всеми изысканными манерами.В социальных сетях Елены и ее супруга Мити продолжают появляться видеоролики и Stories с первого конкурса красоты Лауры. Известно, что судьи присудили девочке звание «Первой вице-мини-мисс Москвы» и даже преподнесли подарок в виде брендового платья.По словам экс-участницы «Дома-2», ее наследница очень долго готовилась к этому конкурсу. Малышка то и дело репетировала выход и училась позировать на сцене, ведь хотела, чтобы все прошло на высшем уровне.К слову, на церемонию приехали поддерживать 4-летнюю Лауру не только ее родители, но и близкие друзья семьи. На видеороликах слышно, как весь зал выкрикивает имя малышки, что очень радует девочку.Сложно не заметить, что Бушина приложила много усилий, чтобы ее дочь покорила судей конкурса красоты.