Дочь звезды «Дома-2» Лены Бушиной стала «Первой вице-мини-мисс Москвы»
Наследница бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Елены Бушиной стала «Первой вице-мини-мисс Москвы». По словам телезнаменитости, она очень гордится первыми достижениями своей дочери.
На днях 4-летняя дочь Бушиной приняла участие в конкурсе красоты, который прошел в Москве. Отметим, что маленькой Лауре удалось покорить судей буквально с первых минут, ведь девочка невероятно милая и обаятельная. Как отмечают пользователи Сети, сложно не обратить внимания на то, что юная принцесса уже обладает всеми изысканными манерами.
В социальных сетях Елены и ее супруга Мити продолжают появляться видеоролики и Stories с первого конкурса красоты Лауры. Известно, что судьи присудили девочке звание «Первой вице-мини-мисс Москвы» и даже преподнесли подарок в виде брендового платья.
По словам экс-участницы «Дома-2», ее наследница очень долго готовилась к этому конкурсу. Малышка то и дело репетировала выход и училась позировать на сцене, ведь хотела, чтобы все прошло на высшем уровне.
К слову, на церемонию приехали поддерживать 4-летнюю Лауру не только ее родители, но и близкие друзья семьи. На видеороликах слышно, как весь зал выкрикивает имя малышки, что очень радует девочку.
Сложно не заметить, что Бушина приложила много усилий, чтобы ее дочь покорила судей конкурса красоты.
На днях 4-летняя дочь Бушиной приняла участие в конкурсе красоты, который прошел в Москве. Отметим, что маленькой Лауре удалось покорить судей буквально с первых минут, ведь девочка невероятно милая и обаятельная. Как отмечают пользователи Сети, сложно не обратить внимания на то, что юная принцесса уже обладает всеми изысканными манерами.
В социальных сетях Елены и ее супруга Мити продолжают появляться видеоролики и Stories с первого конкурса красоты Лауры. Известно, что судьи присудили девочке звание «Первой вице-мини-мисс Москвы» и даже преподнесли подарок в виде брендового платья.
По словам экс-участницы «Дома-2», ее наследница очень долго готовилась к этому конкурсу. Малышка то и дело репетировала выход и училась позировать на сцене, ведь хотела, чтобы все прошло на высшем уровне.
К слову, на церемонию приехали поддерживать 4-летнюю Лауру не только ее родители, но и близкие друзья семьи. На видеороликах слышно, как весь зал выкрикивает имя малышки, что очень радует девочку.
«Я очень тебя люблю. Лаура, вперед!» - говорит на одном из коротких видео Елена дочери.
Сложно не заметить, что Бушина приложила много усилий, чтобы ее дочь покорила судей конкурса красоты.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:42