Эксперты назвали лучших 3 бюджетных кроссовера, которые долго не требуют ремонта





В первую очередь специалисты отметили японский бюджетный кроссовер Honda CR-V II. Большая часть автомобилей этой модели представлены с полным приводом, что очень кстати для водителей из России. Данное авто заслужило свою репутацию надежной и выносливой машины не одним годом стабильной работы в самых суровых условиях. Первого ремонта этот автомобиль требует не раньше 200 тысяч километров, а на российском вторичном рынке его можно приобрести за 550-600 тысяч рублей.Второй надежный бюджетный кроссовер, отмеченный экспертами – это Toyota RAV4 2003-2006 годов выпуска. Несмотря на свой возраст, данный автомобиль до сих пор не выработал свой ресурс, если владелец внимательно следил за его состоянием. Единственная известная проблема этой модели – поломка рулевой рейки, очень часто выходящей из строя уже через 50 тысяч километров. За этот кроссовер 2005 года выпуска на вторичном рынке просят 500 тысяч рублей.Последний бюджетный внедорожник, долго не требующий ремонта, - Mitsubishi Outlender. При должном уходе данный японский кроссовер способен «не заметить» и 300-400 тысяч километров пробега. Сейчас за него на российском вторичном рынке требуют не менее 500 тысяч рублей.