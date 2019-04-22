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Эксперты назвали лучших 3 бюджетных кроссовера, которые долго не требуют ремонта

Автомобили в кузове кроссоверов уже не первый год пользуются во всем мире большим спросом, но очень часто их цена достаточно высока. Эксперты назвали 3 бюджетных внедорожника, долго не требующих ремонта, даже при покупке на вторичном рынке.
Эксперты назвали лучших 3 бюджетных кроссовера, которые долго не требуют ремонта

В первую очередь специалисты отметили японский бюджетный кроссовер Honda CR-V II. Большая часть автомобилей этой модели представлены с полным приводом, что очень кстати для водителей из России. Данное авто заслужило свою репутацию надежной и выносливой машины не одним годом стабильной работы в самых суровых условиях. Первого ремонта этот автомобиль требует не раньше 200 тысяч километров, а на российском вторичном рынке его можно приобрести за 550-600 тысяч рублей.
Эксперты назвали лучших 3 бюджетных кроссовера, которые долго не требуют ремонта

Второй надежный бюджетный кроссовер, отмеченный экспертами – это Toyota RAV4 2003-2006 годов выпуска. Несмотря на свой возраст, данный автомобиль до сих пор не выработал свой ресурс, если владелец внимательно следил за его состоянием. Единственная известная проблема этой модели – поломка рулевой рейки, очень часто выходящей из строя уже через 50 тысяч километров. За этот кроссовер 2005 года выпуска на вторичном рынке просят 500 тысяч рублей.
Эксперты назвали лучших 3 бюджетных кроссовера, которые долго не требуют ремонта

Последний бюджетный внедорожник, долго не требующий ремонта, - Mitsubishi Outlender. При должном уходе данный японский кроссовер способен «не заметить» и 300-400 тысяч километров пробега. Сейчас за него на российском вторичном рынке требуют не менее 500 тысяч рублей.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:04

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