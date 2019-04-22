Звезда «Дома-2» Женя Руднев заставляет маму работать продавщицей
Экс-участник телестройки «Дом-2» Евгений Руднев заставляет родительницу работать продавщицей. По словам женщины, она не видит себя на такой должности.
Многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» до сих пор вспоминают Руднева как парня, который построил с одной из самых ярких героинь проекта Либерж Кпадону самый краткосрочный и скандальный брак. Евгений изменил жене, после чего мулатка, не раздумывала, подала на развод.
Вне телепроекта Руднев довольно быстро обзавелся новыми отношениями и уже даже стал отцом. Чтобы помогать сыну и невестке, не так давно в столицу из Южно-Сахалинска перебралась родительница Евгения – Людмила Валериевна. Напомним, что женщина в свое время тоже участвовала в шоу «Дом-2».
Считанные часы назад в Интернете появилось очередное интервью с мамой Руднева, в котором она рассказала, почему сын заставляет ее работать продавщицей и где сейчас находится ее младшая наследница Соня.
По словам Людмилы Валерьевны, дочка на сегодняшний день тоже живет в Москве, где ходит в школу и помогает старшему брату со своим племянником.
Сейчас экс-звезда «Дома-2» находится в поиске работы, однако с этим в столице женщине очень тяжело, так как до переезда она всегда работала только на себя. В свою очередь Евгений заставляет мать пойти работать в продуктовый магазин, чтобы она не сидела дома, пишет Dom2Life.
Многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» до сих пор вспоминают Руднева как парня, который построил с одной из самых ярких героинь проекта Либерж Кпадону самый краткосрочный и скандальный брак. Евгений изменил жене, после чего мулатка, не раздумывала, подала на развод.
Вне телепроекта Руднев довольно быстро обзавелся новыми отношениями и уже даже стал отцом. Чтобы помогать сыну и невестке, не так давно в столицу из Южно-Сахалинска перебралась родительница Евгения – Людмила Валериевна. Напомним, что женщина в свое время тоже участвовала в шоу «Дом-2».
Считанные часы назад в Интернете появилось очередное интервью с мамой Руднева, в котором она рассказала, почему сын заставляет ее работать продавщицей и где сейчас находится ее младшая наследница Соня.
По словам Людмилы Валерьевны, дочка на сегодняшний день тоже живет в Москве, где ходит в школу и помогает старшему брату со своим племянником.
«Женя и Лена работают, плюс у них много общих интересов, они любят спорт..», - отметила мама Руднева.
Сейчас экс-звезда «Дома-2» находится в поиске работы, однако с этим в столице женщине очень тяжело, так как до переезда она всегда работала только на себя. В свою очередь Евгений заставляет мать пойти работать в продуктовый магазин, чтобы она не сидела дома, пишет Dom2Life.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:25