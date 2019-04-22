Профиль Антона Гусева заблокировала администрация Instagram после шоу «На самом деле»

«Служба Инстаграмма посчитала, что нужно ему пока отдохнуть, но думаю не надолго», - сообщил экс-участник «Дома-2» своим поклонникам.





Интернет-пользователи уже давно не сомневаются в том, что удачный бизнес Гусева является таким только на его словах. А вот в реальности большую часть расходов давным-давно взяли на себя богатые родители Романец. Именно на деньги родственников Виктории влюбленные не только снимают роскошный загородный особняк, но и питаются и даже путешествуют.Несколько дней назад бывшие герои телестройки «Дом-2 лишились еще одного заработка. Не секрет, что многие звезды неплохо зарабатывают в Instagram за счет рекламы, Антон и Виктория не являются исключениями. Впрочем, после выпуска на Первом канале телепрограммы «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым по неизвестной на то причине профиль Гусева был заблокирован.В итоге теперь Антон не может не только набирать к себе в команду новых участников, но и хвастаться достижениями на тренировках в спортзале. В Сети появилось сообщение о том, что Гусев уже пытался связаться с администрацией социальной сети, однако те пока отказываются восстанавливать доступ к его профилю.