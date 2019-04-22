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Профиль Антона Гусева заблокировала администрация Instagram после шоу «На самом деле»

Личный микроблог бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Антона Гусева был заблокировал руководством Instagram. По словам супруга Виктории Романец, администрация социальной сети посчитала, что ему нужно пока отдохнуть.

Профиль Антона Гусева заблокировала администрация Instagram после шоу «На самом деле»

Интернет-пользователи уже давно не сомневаются в том, что удачный бизнес Гусева является таким только на его словах. А вот в реальности большую часть расходов давным-давно взяли на себя богатые родители Романец. Именно на деньги родственников Виктории влюбленные не только снимают роскошный загородный особняк, но и питаются и даже путешествуют.

Несколько дней назад бывшие герои телестройки «Дом-2 лишились еще одного заработка. Не секрет, что многие звезды неплохо зарабатывают в Instagram за счет рекламы, Антон и Виктория не являются исключениями. Впрочем, после выпуска на Первом канале телепрограммы «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым по неизвестной на то причине профиль Гусева был заблокирован.

Профиль Антона Гусева заблокировала администрация Instagram после шоу «На самом деле»

В итоге теперь Антон не может не только набирать к себе в команду новых участников, но и хвастаться достижениями на тренировках в спортзале. В Сети появилось сообщение о том, что Гусев уже пытался связаться с администрацией социальной сети, однако те пока отказываются восстанавливать доступ к его профилю.

«Служба Инстаграмма посчитала, что нужно ему пока отдохнуть, но думаю не надолго», - сообщил экс-участник «Дома-2» своим поклонникам.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:16

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