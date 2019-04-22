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Стала известна цена флагманского Meizu 16s

Флагманский смартфон Meizu 16s официально представят уже 23 апреля, презентация пройдет в Китае. Недавно стала известна цена новинки, она будет составлять 530 долларов, что всего на 10 долларов дороже своего главного конкурента – Xiaomi Mi 9.
Стала известна цена флагманского Meizu 16s

Такую информацию сообщает официальный российский пресс-релиз Meizu 16s. Новинка получит двойную основную камеру на 48 и 20 МП, оснащенную трехкратным зумом. AMOLED-экран будет иметь диагональ 6,2 дюйма и разрешение 2232x1080 (FullHD+). Флагманская новинка функционирует на основе восьмиядерного процессора Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Энергией все эти комплектующие будет снабжать аккумулятор емкостью 3600 мАч, поддерживающий технологию быстрой зарядки. Еще одной отличительной чертой новинки является наличие NFC-модуля, что позволяет совершать бесконтактные платежи с помощью Google Pay.

В России флагманский смартфон Meizu 16 будет продаваться по цеце 33990 рублей или 530 долларов. Это на 10 долларов дороже главного конкурента новинки – Xiaomi Mi 9. Эксперты уверены, между двумя этими моделями развернется настоящая конкуренция, ведь они находятся в одном ценовом сегменте и имеют схожие характеристики. Они допустили, что бренд Xiaomi может пойти на изменение своей ценовой политики относительной Mi 9 для того, чтобы не позволить Meizu 16s уверенно закрепится на этой части рынка.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:48

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