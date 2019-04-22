Ольгу Рапунцель пристыдили за беззубого Дмитрия Дмитренко
«Бренд» реалити-шоу «Дом-2» Ольгу Рапунцель пристыдили за беззубого супруга. По мнению многочисленных телезрителей, длинноволосой красавице куда важнее своя внешность, чем внешний вид Дмитрия Дмитренко.
Рапунцель не перестает удивлять поклонников телестройки «Дом-2» своими «королевскими» требованиями. Правда, до появления на свет маленькой Василисы, Ольга выпрашивала подарки и сюрпризы только для себя «любимой». Сейчас же молодой мамочке приходится раз за разом вносить в список расходов различные лакомства, игрушки и наряды для единственной наследницы.
К слову, на Василисе Ольга тоже не стала экономить и покупает девочке все самое лучшее и дорогостоящее. По словам Рапунцель, она хочет, чтобы у ее дочки все было самое лучшее, поэтому намерена во что бы то ни стало обеспечить ее этим. Заметим, что у жены Дмитренко хорошо получается настаивать на своем.
Как бы то ни было, но «транжира» Рапунцель явно не ожидала того, что не всем телезрителям «Дома-2» понравится это, ведь «бренд» то и дело оправдывала свои покупки, заявляя, что все они нужны Василисе. В одном из недавних эфиров поклонники реалити-шоу заметили, что у возлюбленного Ольги нет зуба. Скрин одного из кадров в считанные секунды распространился по всем социальным сетям.
Сейчас фолловеры буквально требуют у Рапунцель выделить деньги из семейного бюджета для Дмитренко, чтобы вставить ему зуб, сообщает Ondom2.
Рапунцель не перестает удивлять поклонников телестройки «Дом-2» своими «королевскими» требованиями. Правда, до появления на свет маленькой Василисы, Ольга выпрашивала подарки и сюрпризы только для себя «любимой». Сейчас же молодой мамочке приходится раз за разом вносить в список расходов различные лакомства, игрушки и наряды для единственной наследницы.
К слову, на Василисе Ольга тоже не стала экономить и покупает девочке все самое лучшее и дорогостоящее. По словам Рапунцель, она хочет, чтобы у ее дочки все было самое лучшее, поэтому намерена во что бы то ни стало обеспечить ее этим. Заметим, что у жены Дмитренко хорошо получается настаивать на своем.
Как бы то ни было, но «транжира» Рапунцель явно не ожидала того, что не всем телезрителям «Дома-2» понравится это, ведь «бренд» то и дело оправдывала свои покупки, заявляя, что все они нужны Василисе. В одном из недавних эфиров поклонники реалити-шоу заметили, что у возлюбленного Ольги нет зуба. Скрин одного из кадров в считанные секунды распространился по всем социальным сетям.
Сейчас фолловеры буквально требуют у Рапунцель выделить деньги из семейного бюджета для Дмитренко, чтобы вставить ему зуб, сообщает Ondom2.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:02