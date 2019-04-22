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Ольгу Рапунцель пристыдили за беззубого Дмитрия Дмитренко

«Бренд» реалити-шоу «Дом-2» Ольгу Рапунцель пристыдили за беззубого супруга. По мнению многочисленных телезрителей, длинноволосой красавице куда важнее своя внешность, чем внешний вид Дмитрия Дмитренко.

Ольгу Рапунцель пристыдили за беззубого Дмитрия Дмитренко

Рапунцель не перестает удивлять поклонников телестройки «Дом-2» своими «королевскими» требованиями. Правда, до появления на свет маленькой Василисы, Ольга выпрашивала подарки и сюрпризы только для себя «любимой». Сейчас же молодой мамочке приходится раз за разом вносить в список расходов различные лакомства, игрушки и наряды для единственной наследницы.

К слову, на Василисе Ольга тоже не стала экономить и покупает девочке все самое лучшее и дорогостоящее. По словам Рапунцель, она хочет, чтобы у ее дочки все было самое лучшее, поэтому намерена во что бы то ни стало обеспечить ее этим. Заметим, что у жены Дмитренко хорошо получается настаивать на своем.

Ольгу Рапунцель пристыдили за беззубого Дмитрия Дмитренко

Как бы то ни было, но «транжира» Рапунцель явно не ожидала того, что не всем телезрителям «Дома-2» понравится это, ведь «бренд» то и дело оправдывала свои покупки, заявляя, что все они нужны Василисе. В одном из недавних эфиров поклонники реалити-шоу заметили, что у возлюбленного Ольги нет зуба. Скрин одного из кадров в считанные секунды распространился по всем социальным сетям.

Сейчас фолловеры буквально требуют у Рапунцель выделить деньги из семейного бюджета для Дмитренко, чтобы вставить ему зуб, сообщает Ondom2.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:02

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