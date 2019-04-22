Настасья Самбурская будет петь шансон

Решение было связано с тем, что её песня «АлешаШа» победила в номинации «Прорыв года» на всем известной радиостанции «Шансон». Эта первая победа Самбурской в качестве певицы. Также её песня несколько недель занимала ТОП в чартах радиостанции. Награждение происходило в Кремлевском дворце.Новоиспеченная певица заявила, что теперь она попробует себя в новом жанре, и вскоре выпустит еще одну песню «Догорает сигаретка». Продолжать работу в театре она не будет, поскольку контракт с ней никто не продлил. Об этом она заявила в своем аккаунте Instagram.Возможно скоро выйдет первый альбом с её исполнением в жанре шансона. Поклонники актрисы положительно отнеслись к смене деятельности Самбурской. Правда, некоторые и подшучивали на тему тюремной музыки.