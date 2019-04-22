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Настасья Самбурская будет петь шансон

Настасья Самбурская прервала свою актёрскую деятельность. Известная актриса решила посвятить себя новому жанру — шансону.
Настасья Самбурская будет петь шансон

Решение было связано с тем, что её песня «АлешаШа» победила в номинации «Прорыв года» на всем известной радиостанции «Шансон». Эта первая победа Самбурской в качестве певицы. Также её песня несколько недель занимала ТОП в чартах радиостанции. Награждение происходило в Кремлевском дворце.

Новоиспеченная певица заявила, что теперь она попробует себя в новом жанре, и вскоре выпустит еще одну песню «Догорает сигаретка». Продолжать работу в театре она не будет, поскольку контракт с ней никто не продлил. Об этом она заявила в своем аккаунте Instagram.

Возможно скоро выйдет первый альбом с её исполнением в жанре шансона. Поклонники актрисы положительно отнеслись к смене деятельности Самбурской. Правда, некоторые и подшучивали на тему тюремной музыки.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:37

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