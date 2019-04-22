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Ученые рассказали о вреде отказа от секса для здоровья человека

Ученые выяснили, в чем заключается главная опасность отказа от секса для здоровья человека. Прекращение интимной жизни может нанести вред психическому здоровью.
Ученые рассказали о вреде отказа от секса для здоровья человека

Согласно данным психологов, многие женщины отказываются от секса после расставания. Ученые отмечают, что такое отношение к себе может негативно повлиять на психику, поскольку во время интимной близости вырабатываются гормоны счастья. Для современного человека может быть сложно восполнить их нехватку другим путем. Кроме того, длительное воздержание может привести к понижению либидо и гормональным сбоям. Ученые предупреждают, что без должного внимания такое состояние может перерасти в постоянное.

Ученые отмечают, что всего пять минут секса могут заменить 40 минут интенсивного занятия аэробикой. Регулярная интимная близость помогает запустить обменные процессы в организме, укрепить мышцы и держать тело в тонусе. Также партнеры могут сохранить страсть в отношениях и сделать брак крепким благодаря сексу.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:37

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