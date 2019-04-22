Эксперты назвали ошибки в питании, которые мешают похудеть





Первым пунктом является употребление большого количества здоровых продуктов. Сократить суточную калорийность рациона поможет отказ от фастфуда и сахара. Здесь тоже имеются свои особенности - например при поедании вареной курицы с рисом можно увеличить энергетическую норму. Чтобы масса тела не продолжала расти, нужно узнать калорийность потребляемой пищи и определиться с оптимальным размером порции.Второй причиной считается нежелание следить за питанием. Если человек принимает больше калорий, чем расходует, то ему не удастся сбросить лишние килограммы. Следует пересмотреть меню и мониторить динамику изменения веса.Еще многие недооценивают калорийность своего рациона. Это может происходить из-за того, что люди нередко преуменьшают его. К тому же стремящиеся похудеть не всегда считают калории, что и приводит к обратному результату.