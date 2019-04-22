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Располневшая Джессика Симпсон впервые вышла в свет после родов

Певица Джессика Симпсон месяц назад родила третьего ребенка. Беременность проходила очень тяжело, и все ее не пришедшая в форму звезда вышла в свет, показав располневшую фигуру.
Располневшая Джессика Симпсон впервые вышла в свет после родов

Ранее фанаты называли Симпсон миловидной за приятное лицо и точечное тело, но ныне ситуация совсем другая. В марте знаменитость стала в третий раз матерью, и последняя на сегодня беременность звезды прошла с осложнениями. Певица поправилась на 40 килограммов, страдала от отеков и иных проблем со здоровьем.

Недавно она вышла в свет вместе с супругом Эриком Джонсоном, посетив один из ресторанов. Комментируя внешность Джессики Симпсон, публика посчитала, что ей придется активно заняться собой, дабы возвратить прежнюю стройность. Певица и сама ранее сообщила, что ей сложно восстанавливаться после кесарева сечения. Звездная мать благодарит своих старших детей за помощь в присмотре за новорожденным ребенком, когда она занята неотложными делами.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:11

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