Располневшая Джессика Симпсон впервые вышла в свет после родов





Ранее фанаты называли Симпсон миловидной за приятное лицо и точечное тело, но ныне ситуация совсем другая. В марте знаменитость стала в третий раз матерью, и последняя на сегодня беременность звезды прошла с осложнениями. Певица поправилась на 40 килограммов, страдала от отеков и иных проблем со здоровьем.Недавно она вышла в свет вместе с супругом Эриком Джонсоном, посетив один из ресторанов. Комментируя внешность Джессики Симпсон, публика посчитала, что ей придется активно заняться собой, дабы возвратить прежнюю стройность. Певица и сама ранее сообщила, что ей сложно восстанавливаться после кесарева сечения. Звездная мать благодарит своих старших детей за помощь в присмотре за новорожденным ребенком, когда она занята неотложными делами.