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Игорь Крутой борется с возрастным кризисом младшей дочери

Отечественный музыкант Игорь Крутой переживает переходной возраст вместе с 16-летней дочерью Александрой. Артист считает себя авторитетным родителем и помогает справиться с бунтарским настроением младшей дочери.
Игорь Крутой борется с возрастным кризисом младшей дочери

Игорь Крутой старается не вступать в конфликты с домочадцами, а в воспитание вмешивается только когда супруге не удается повлиять на решения наследников. Младшая дочь музыканта Александра переживает переходный возраст, поэтому часто принимает импульсивные решение или демонстрирует бунтарское поведение, а с кризисом справляется звездный отец. Супруга влияет на детей через Крутого, но главным принципом в семье остается спокойная обстановка и отсутствие ссор. Это правило переняла старшая наследница композитора Виктория, которая живет в США и старается не кричать на своих детей.

Сам Игорь Крутой пережил онкологию и сейчас придерживается особой диеты. Поклонники артиста следят за изменениями в его здоровье и заметили, что на юбилейном концерте Аллы Пугачевой голос музыканта был слабым.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:04

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