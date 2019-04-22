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Бывший муж Аллы Пугачевой Евгений Болдин ничего не хочет слышать о певице

Продюсер Евгений Болдин являлся третьим супругом Аллы Пугачевой, но теперь ничего не хочет слышать о ней. Об этом он признался в эфире программы “Ты не поверишь!”.
Бывший муж Аллы Пугачевой Евгений Болдин ничего не хочет слышать о певице

Алла Пугачева провела большой концерт, посвященный ее юбилею, а в элитном ресторане на Рублевке организовала закрытую вечеринку для самых близких. С 70-летием звезду поздравили многочисленные представители отечественного шоу-бизнеса, но ее третий муж Евгений Болдин не захотел становиться частью праздника. Как отметил продюсер, он не поздравляет бывшую супругу с днем рождения, как и она его. Также он не появился на юбилейном концерте артистки, потому что не захотел.
Бывший муж Аллы Пугачевой Евгений Болдин ничего не хочет слышать о певице

Алла Пугачева и Евгений Болдин прожили вместе восемь лет, а публика уверена, что при нем Примадонна обрела свою популярность, которой пользуется до сих пор. После разрыва пара пыталась поддерживать теплые отношения и даже работала над общими проектами. После публикации мемуаров продюсера, где он откровенно рассказал о браке с Пугачевой, их отношения испортились.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:31

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