Поклонники массово поздравляют актрису Екатерину Архарову с беременностью
Актриса Екатерина Архарова недавно спровоцировала слухи о том, что ждет ребенка. Во время последнего выхода в свет поклонники заметили округлившийся живот, с чем поздравляют звезду.
Екатерина Архарова и ее супруг Артем Ильясов вместе появились на вечеринке White Party журнала “КиноРепортер”, что произошло 19 апреля. Актриса выбрала светлое полосатое платье, обтягивающее фигуру. Поклонники заметили округлившийся живот артистки и сразу начали поздравлять ее с беременностью. На данный момент официального подтверждения актриса не дает, но у поклонников не осталось сомнений о ее положении. Все поздравления с будущим пополнением в семье Архарова принимает, но по-прежнему избегает разговоров на данную тему.
Для 44-летней Екатерины Архаровой этот ребенок станет первым, а супруги находятся в официальном браке с 2018 года. Согласно сообщению друзей семьи, они живут счастливо и все свободное время стараются проводить вместе.
Екатерина Архарова и ее супруг Артем Ильясов вместе появились на вечеринке White Party журнала “КиноРепортер”, что произошло 19 апреля. Актриса выбрала светлое полосатое платье, обтягивающее фигуру. Поклонники заметили округлившийся живот артистки и сразу начали поздравлять ее с беременностью. На данный момент официального подтверждения актриса не дает, но у поклонников не осталось сомнений о ее положении. Все поздравления с будущим пополнением в семье Архарова принимает, но по-прежнему избегает разговоров на данную тему.
Для 44-летней Екатерины Архаровой этот ребенок станет первым, а супруги находятся в официальном браке с 2018 года. Согласно сообщению друзей семьи, они живут счастливо и все свободное время стараются проводить вместе.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:20