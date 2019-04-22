Поклонники массово поздравляют актрису Екатерину Архарову с беременностью

Екатерина Архарова и ее супруг Артем Ильясов вместе появились на вечеринке White Party журнала “КиноРепортер”, что произошло 19 апреля. Актриса выбрала светлое полосатое платье, обтягивающее фигуру. Поклонники заметили округлившийся живот артистки и сразу начали поздравлять ее с беременностью. На данный момент официального подтверждения актриса не дает, но у поклонников не осталось сомнений о ее положении. Все поздравления с будущим пополнением в семье Архарова принимает, но по-прежнему избегает разговоров на данную тему.Для 44-летней Екатерины Архаровой этот ребенок станет первым, а супруги находятся в официальном браке с 2018 года. Согласно сообщению друзей семьи, они живут счастливо и все свободное время стараются проводить вместе.