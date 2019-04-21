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5-летний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за песню о президентстве Зеленского

Пятилетний мальчик из Витебска победил в конкурсе «Рассмеши комика. Дети», спев песню про Владимира Зеленского. В итоге ему достались в качестве приза 50 тысяч гривен (100 тысяч рублей в российской валюте).
5-летний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за песню о президентстве Зеленского

Ребенок в процессе своего выступления представил иной вариант популярной детской песенки про кузнечика, где изменил финал, добавив слова «Зеленский президент». Во время его выступления мать мальчика делала ему подсказки, и после этого он запел. Зал начал бурно аплодировать, а молодой участник получил выигрыш в 100 тысяч рублей.

На Украине проходит второй этап выборов президента страны. Явка избирателей на данное время составила чуть больше 45%. Во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Данные экзитполов свидетельствуют о поддержке Зеленского со стороны около 70% голосовавших, тогда как его оппонент набрал не больше 30%.



 
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Общество
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:00

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