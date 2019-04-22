АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые протестировали терапию, направленную на борьбу с детскими страхами
EUR 71.92 USD 63.96
Курс валют на 20.04.2019

Бывшая помощница Элины Быстрицкой подала в суд на сестру 91-летней актрисы

Экс-помощница известной актрисы Элины Быстрицкой планирует взыскать с ее сестры Софьи Шегельман внушительную сумму. Судебное заседание по иску Ксении Рубцовой состоится в мае в Пресненском суде Москвы.
Бывшая помощница Элины Быстрицкой подала в суд на сестру 91-летней актрисы

В течение нескольких месяцев 91-летняя Быстрицкая не встает с постели, а в подорванном здоровье ее семья винит экс-помощницу Ксению Рубцову. Директора также обвинили в хищении денег актрисы, а в ответ она направила иск в суд на Софью Шегельман. Рубцова просит взыскать деньги по кредитному договору, о чьем существовании родственница актрисы не знает. Экс-директор звезды советского кино в беседе с представителями программы “Ты не поверишь!” заявила, что будет общаться только через своего адвоката.
Бывшая помощница Элины Быстрицкой подала в суд на сестру 91-летней актрисы

Софья Шегельман надеется на скорое выздоровление сестры, а Ксения Рубцова созналась в хищении и попросила прощения у родственников звезды. Родственница Элины Быстрицкой отметила, что экс-помощница также приставила к актрисе знакомых сиделок, которые плохо справлялись со своими обязанностями.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 03:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Xiaomi выпустила свой первый фирменный
Бывшая помощница Элины Быстрицкой
Volvo планирует с 2020 года ограничить
Исаак Ньютон рассчитал точную дату
Муж Лолиты Дмитрий Иванов поставил ей
Низкий уровень ХС ЛПНП у женщин
Шелковица полезна для иммунной системы
Эксперты сделали прогноз относительно
Борис Моисеев отдыхает в Майями после
Эксперт продемонстрировал эволюцию
Снявший «Двойной форсаж» режиссер Джон
Пугачева во время празднования 70-летия
Антивозрастная медитация голосом
Беременная Меган Маркл пропустила день
5-летний мальчик выиграл 100 тысяч
Ученые назвали главные причины потери
Музыкальный критик Артур Гаспарян
Ученые обнаружили под египетским
Рита Дакота сделала признание о
Уфолог нашел на Марсе череп
Acura представила в Нью-Йорке спорткар
Netflix тестирует новую функцию
Археологи обнаружили крупнейшую
Фильм “Мстители 4: Финал” может
Валентина Титова рассказала причину
Эксперты рассказали о простых способах
Звезда «Дома-2» Оксана Ряска переехала
СК проверит информацию о смерти
Самое опасное туристическое место в
Xiaomi оснастят бюджетные смартфоны
Просмотреть все новости