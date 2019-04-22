Бывшая помощница Элины Быстрицкой подала в суд на сестру 91-летней актрисы





В течение нескольких месяцев 91-летняя Быстрицкая не встает с постели, а в подорванном здоровье ее семья винит экс-помощницу Ксению Рубцову. Директора также обвинили в хищении денег актрисы, а в ответ она направила иск в суд на Софью Шегельман. Рубцова просит взыскать деньги по кредитному договору, о чьем существовании родственница актрисы не знает. Экс-директор звезды советского кино в беседе с представителями программы “Ты не поверишь!” заявила, что будет общаться только через своего адвоката.Софья Шегельман надеется на скорое выздоровление сестры, а Ксения Рубцова созналась в хищении и попросила прощения у родственников звезды. Родственница Элины Быстрицкой отметила, что экс-помощница также приставила к актрисе знакомых сиделок, которые плохо справлялись со своими обязанностями.