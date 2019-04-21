Звезда «Дома-2» Илья Яббаров пропустил крестины сына
Бывший возлюбленный Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) – Илья Яббаров так и не появился на крестинах новорожденного наследника. По словам участника реалити-шоу «Дом-2», у него присутствует «отвращение и апатия» к родственникам экс-пассии, поэтому он решил пропустить таинство.
Вчера, 20 апреля, младшая родственница Ольги Рапунцель крестила своего первенца. Крестными родителями Савкина Богдана стали близкие друзья Алены – Иванна Дилова и Алексей Купин. Отметим, что до последнего поклонники молодой мамочки были уверены, что крестным отцом мальчика станет Роман Купин.
Нужно сказать, что в такой важный для Богдана день возле мальчика собрались самые близкие люди – мама, тетя, бабушка, двоюродная сестра Василиса и даже некоторые коллеги его родительницы, однако папу Илью Яббарова малыш так и не увидел.
Считанные часы назад в Интернете появилось очередное интервью с Яббаровым, в котором он объяснил, почему решил не посещать крестины сына. По словам Ильи, незадолго до этого мероприятия у него был разговор с Аленой, во время которого длинноволосая красавица заявила, что не хочет видеть за столом людей, ненавидящих друг друга.
Также Илья отметил, что не отказывался от новорожденного наследника и обязательно поздравит мальчика, как только сможет выбраться к нему в гости. К слову, Яббаров продолжает настаивать на том, что ему «до слез» обидно за своего сына, ведь малышу придется воспитываться в окружении «таких» родственников, сообщает Dom2Life.
Вчера, 20 апреля, младшая родственница Ольги Рапунцель крестила своего первенца. Крестными родителями Савкина Богдана стали близкие друзья Алены – Иванна Дилова и Алексей Купин. Отметим, что до последнего поклонники молодой мамочки были уверены, что крестным отцом мальчика станет Роман Купин.
Нужно сказать, что в такой важный для Богдана день возле мальчика собрались самые близкие люди – мама, тетя, бабушка, двоюродная сестра Василиса и даже некоторые коллеги его родительницы, однако папу Илью Яббарова малыш так и не увидел.
Считанные часы назад в Интернете появилось очередное интервью с Яббаровым, в котором он объяснил, почему решил не посещать крестины сына. По словам Ильи, незадолго до этого мероприятия у него был разговор с Аленой, во время которого длинноволосая красавица заявила, что не хочет видеть за столом людей, ненавидящих друг друга.
«Поскольку у меня к ее семье это все есть, я не присутствовал на крестинах», - заявил Яббаров.
Также Илья отметил, что не отказывался от новорожденного наследника и обязательно поздравит мальчика, как только сможет выбраться к нему в гости. К слову, Яббаров продолжает настаивать на том, что ему «до слез» обидно за своего сына, ведь малышу придется воспитываться в окружении «таких» родственников, сообщает Dom2Life.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:02