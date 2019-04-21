На Шри-Ланке после серии взрывов ввели комендантский час
На Шри-Ланке вследствие серии крупных взрывов введен комендантский час, отменены экзамены, а также пасхальные службы. За день в стране произошло восемь взрывов, а последний разрушил жилищный комплекс в Дематагоде.
Как сообщает портал Agency France-Press со ссылкой на источники в органах правопорядка Шри-Ланки, взрыв зафиксирован в жилищном комплексе, а в результате инцидента погиб один правоохранитель. В городе Дематагода произошли взрывы, а эксперты подозревают, что там могут оставаться еще взрывные вещества. Ранее был найден подозрительный пакет, а сам населенный пункт расположен вблизи столицы Коломбо. Комендантский час должен действовать в период с 22 по 23 апреля с 18:00 до 06:00. На территории страны не работают соцсети и популярные мессенджеры, в частности, Facebook, Viber и WhatsApp.
Взрывы имели место в церквях, отелях, а также других местах большого скопления людей. Мечети являлись популярными среди туристов, а в церкви города Баттикалоа взрыв произошел во время службы. Все приуроченные к Пасхе празднования и экзамены в дни комендантского часа были запрещены. На данный момент известно, что на Шри-Ланке произошло уже 8 взрывов.
Как сообщает портал Agency France-Press со ссылкой на источники в органах правопорядка Шри-Ланки, взрыв зафиксирован в жилищном комплексе, а в результате инцидента погиб один правоохранитель. В городе Дематагода произошли взрывы, а эксперты подозревают, что там могут оставаться еще взрывные вещества. Ранее был найден подозрительный пакет, а сам населенный пункт расположен вблизи столицы Коломбо. Комендантский час должен действовать в период с 22 по 23 апреля с 18:00 до 06:00. На территории страны не работают соцсети и популярные мессенджеры, в частности, Facebook, Viber и WhatsApp.
Взрывы имели место в церквях, отелях, а также других местах большого скопления людей. Мечети являлись популярными среди туристов, а в церкви города Баттикалоа взрыв произошел во время службы. Все приуроченные к Пасхе празднования и экзамены в дни комендантского часа были запрещены. На данный момент известно, что на Шри-Ланке произошло уже 8 взрывов.
Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:23