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Саймон Марданшин похвастался успехом на чемпионате России по бодибилдингу

Один из самых ярких героев телепроекта «Дом-2» Саймон Марданшин похвастался достижениями на чемпионате России по бодибилдингу, в котором не так давно принял участие. По словам участника скандальной телестройки, он до последнего надеялся, что первое место достанется именно ему.

Саймон Марданшин похвастался успехом на чемпионате России по бодибилдингу

Считанные часы назад Саймон Марданшин опубликовал у себя на страничке в Instagram несколько новых постов, на которых продемонстрировал не только свое спортивное тело, но и тот самый момент, когда ему вручают серебряную статуэтку вице-чемпиона РФ по бодибилдингу.

«Когда проскользнула надежда на 1ое место, но увы...» – написал Марданшин под одной из публикаций.

По словам участника, второе место его ничуть не расстроило, ведь в его категории принимало участие 38 атлетов и только 3, в том числе и он, уехали домой не с пустыми руками.

«Только задумайтесь!» - обратился Марданшин к подписчикам.


Саймон Марданшин похвастался успехом на чемпионате России по бодибилдингу

Также в одном из своих свежих блогов участник «Дома-2» поспешил высказать благодарность своему тренеру Дмитрию Яшанькину, который очень хорошо понимал, в каком месте и в каких условиях он находится.

«Его жена Оксана Яшанькина - нереальный мотиватор и хороший человек!» - подчеркнул Саймон Марданшин.

По его словам, на чемпионате России по бодибилдингу его поддерживала не только любимая девушка Анастасия Якуб и коллеги по съемочной площадке «Дом-2», но и друзья, которые приехали в Краснодар из разных городов страны.

К слову, многие подписчики поспешили поддержать Марданшина, отметив, что впереди его ждут только первые места.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:38

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