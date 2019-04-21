Саймон Марданшин похвастался успехом на чемпионате России по бодибилдингу

«Когда проскользнула надежда на 1ое место, но увы...» – написал Марданшин под одной из публикаций.

«Только задумайтесь!» - обратился Марданшин к подписчикам.

«Его жена Оксана Яшанькина - нереальный мотиватор и хороший человек!» - подчеркнул Саймон Марданшин.

Считанные часы назад Саймон Марданшин опубликовал у себя на страничке в Instagram несколько новых постов, на которых продемонстрировал не только свое спортивное тело, но и тот самый момент, когда ему вручают серебряную статуэтку вице-чемпиона РФ по бодибилдингу.По словам участника, второе место его ничуть не расстроило, ведь в его категории принимало участие 38 атлетов и только 3, в том числе и он, уехали домой не с пустыми руками.Также в одном из своих свежих блогов участник «Дома-2» поспешил высказать благодарность своему тренеру Дмитрию Яшанькину, который очень хорошо понимал, в каком месте и в каких условиях он находится.По его словам, на чемпионате России по бодибилдингу его поддерживала не только любимая девушка Анастасия Якуб и коллеги по съемочной площадке «Дом-2», но и друзья, которые приехали в Краснодар из разных городов страны.К слову, многие подписчики поспешили поддержать Марданшина, отметив, что впереди его ждут только первые места.