Игровая клавиатура Harper GKB-P101 появилась на рынке России





Новая игровая клавиатура Harper GKB-P101 является механической и подключается к ПК с помощью USB-кабеля. Корпус данной модели выполнен из алюминия и пластика, что делает его прочным и надежным, способным выдержать падения. У этой особенности новинки есть и один существенный минус – ее вес, он составляет чуть более 1 кг.Каждая клавиша клавиатуры Harper GKB-P101 располагается на высокой прозрачной ножке, способной гореть 6 разными цветами. Их можно настраивать самостоятельно или выбрать любой вариант из 12 запрограммированных типов подсветки. Новинка имеет прорезиненные ножки, не дающие ей ездить по столу, на поверхности она стоит достаточно уверенно. С их же помощью можно регулировать угол наклона девайса.Harper GKB-P101 также выделяется сдержанным дизайном, неспособным испортить любой интерьер. В этом вопросе помогает система подсветки клавиш, что позволяет еще больше настроить внешний вид клавиатуры. Отдельно стоит отметить шрифт, использованный для нанесения букв, цифр и символов. Он выбран удачно и делает весь текст читаемым, а также не раздражает глаза. Данная модель уже доступна на рынке России, и ее средняя цена составляет 3,8 тысячи рублей.