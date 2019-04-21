Forbes выбрал возможных российских кандидатов в долларовые миллиардеры





Главными претендентами на место в списке долларовых миллиардеров Forbes стали те предприниматели, состояние которых не сокращалось за последние годы. У всех на счетах имеется не менее 800 млн долларов, но из общего правила выходит основатель сети “Красное & Белое” Сергей Студенников. На данный момент он занимает 123 строчку списка, а его состояние сократилось из-за объединения с активами в ретейле Сергея Кациева и Игоря Кесаева. Последние занимают 73 и 35 место в списке Forbes соответственно.Предприниматель Андрей Блох находится на 101 месте с состоянием 950 млн. Такую же сумму на счету имеют Дмитрий Стрежнев и Илья Щербович. Игорь Юсуфов находится на 125 строчке, владея 850 млн долларов. С результатом в 800 миллионов долларов на 128 строчке находится Александр Верховский и с такой же суммой в списке Forbes состоят Александр и Виктор Линники, а также Игорь Яковлев.