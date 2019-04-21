АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые протестировали терапию, направленную на борьбу с детскими страхами
EUR 71.92 USD 63.96
Курс валют на 20.04.2019

Forbes выбрал возможных российских кандидатов в долларовые миллиардеры

Эксперты собрали информацию о российских миллионерах, которые имеют предпосылки к умножению состояния. Девять участников рейтинга могут войти в список самых богатых людей мира по версии Forbes в 2020 году.
Forbes выбрал возможных российских кандидатов в долларовые миллиардеры

Главными претендентами на место в списке долларовых миллиардеров Forbes стали те предприниматели, состояние которых не сокращалось за последние годы. У всех на счетах имеется не менее 800 млн долларов, но из общего правила выходит основатель сети “Красное & Белое” Сергей Студенников. На данный момент он занимает 123 строчку списка, а его состояние сократилось из-за объединения с активами в ретейле Сергея Кациева и Игоря Кесаева. Последние занимают 73 и 35 место в списке Forbes соответственно.

Предприниматель Андрей Блох находится на 101 месте с состоянием 950 млн. Такую же сумму на счету имеют Дмитрий Стрежнев и Илья Щербович. Игорь Юсуфов находится на 125 строчке, владея 850 млн долларов. С результатом в 800 миллионов долларов на 128 строчке находится Александр Верховский и с такой же суммой в списке Forbes состоят Александр и Виктор Линники, а также Игорь Яковлев.



 
+Дзен +Яндекс новости
Экономика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров пропустил
Супруга Михаила Жванецкого поделилась
Forbes выбрал возможных российских
Саймон Марданшин похвастался успехом на
Игровая клавиатура Harper GKB-P101
Ксения Собчак уверена, что Анастасия
На Шри-Ланке после серии взрывов ввели
Александр Ширвиндт рассказал о личной
Стала известна дата релиза Action-RPG
В 2018 году в России подали иски к СМИ
Второй сезон шоу «Спаси свою любовь»
Яна Поплавская считает, что последний
Немецкие археологи выдвинули новую
Алёна Савкина пожаловалась на нехватку
Ксения Собчак опровергла свои же слова
Кен Блок приобрел новый лифтованный
Алла Пугачева пришла на свой юбилей в
Элла Суханова похвасталась новой
Глеб Жемчугов помог Вике Романец и
В России начались продажи Tecno Camon
Ольга Бузова назвала себя идеальной по
Алексей Безус увезёт Милену Безбородову
«Роскосмос» опубликовал настоящие звуки
Дочь Елены Бушиной приняла участие в
Звезда «Дома-2» Алена Савкина крестила
Цена на складной смартфон Huawei Mate X
Ксения Бородина и Ольга Орлова стали
Водитель Lexus сбил сотрудника ДПС в
Ученые протестировали терапию,
Наталья Фриске опубликовала архивные
Просмотреть все новости