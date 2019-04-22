Xiaomi выпустила свой первый фирменный телескоп Star Trang
Инженеры компании Xiaomi выпустили первый фирменный телескоп Star Trang. Он довольно компактный, что позволит владельцу везде носить его с собой.
Xiaomi Star Trang является бюджетным телескопом небольшого размера. Его цена составляет всего 90 долларов. За эту стоимость покупатель получает набор из двух окуляров диаметром 10 и 23 мм. Они дают возможность наблюдать за ближайшими к Земле небесными телами с углом обзора 60 градусов.
В комплекте предлагается удобный рюкзак для транспортировки Xiaomi Star Trang. Также имеется алюминиевый штатив и различные защитные аксессуары, помогающие сохранить товарный вид телескопа.
Xiaomi Star Trang является бюджетным телескопом небольшого размера. Его цена составляет всего 90 долларов. За эту стоимость покупатель получает набор из двух окуляров диаметром 10 и 23 мм. Они дают возможность наблюдать за ближайшими к Земле небесными телами с углом обзора 60 градусов.
В комплекте предлагается удобный рюкзак для транспортировки Xiaomi Star Trang. Также имеется алюминиевый штатив и различные защитные аксессуары, помогающие сохранить товарный вид телескопа.
Технологии
Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 04:30