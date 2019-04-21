Ксения Собчак уверена, что Анастасия Волочкова стала еще популярней только после ее шоу
Бывший кандидат на пост президента Российской Федерации Ксения Собчак убеждена, что прославленная балерина Анастасия Волочкова стала еще популярней только благодаря ее шоу. По словам телезнаменитости, танцовщица должна быть ей благодарна.
Несмотря на то, что Собчак побывала в гостях у Волочковой несколько недель назад, это событие продолжают активно обсуждать в Сети. Не секрет, что от этой встречи первая звезда осталась недовольна, ведь, по словам балерины, ведущая воспользовалась ее доверчивостью и гостеприимством.
В итоге все закончилось тем, что танцовщица решила вызвать эпатажную тележурналистку на «дуэль», а местом, где произойдет «поединок», выбрала известную телепередачу «Привет, Андрей!». Стоит отметить, что Собчак продолжает настаивать на том, что на самом деле не устанавливала скрытых камер и микрофонов в доме у Волочковой, однако все-таки приняла «вызов» бывшей приятельницы.
Сейчас в социальных сетях продолжают активно обсуждать вчерашний выпуск программы «Привет, Андрей!», где Анастасия и Ксения продолжили выяснять отношения. В один момент Собчак неожиданно заявила, что уверена в том, что Волочкова в выгодный для себя момент просто надевает «маску» и притворяется «белым лебедем».
Также Собчак подчеркнула, что отметила для себя очень важный момент. По ее словам, она обратила внимание на то, что сейчас у артистки началась новая волна популярности и это все благодаря тому, что она записала выпуск с ней для своего YouTube-канала.
К слову, многие телезрители заметили, что во время эфира, несмотря на конфликт, Собчак и Волочкова довольно мило общались между собой.
Несмотря на то, что Собчак побывала в гостях у Волочковой несколько недель назад, это событие продолжают активно обсуждать в Сети. Не секрет, что от этой встречи первая звезда осталась недовольна, ведь, по словам балерины, ведущая воспользовалась ее доверчивостью и гостеприимством.
В итоге все закончилось тем, что танцовщица решила вызвать эпатажную тележурналистку на «дуэль», а местом, где произойдет «поединок», выбрала известную телепередачу «Привет, Андрей!». Стоит отметить, что Собчак продолжает настаивать на том, что на самом деле не устанавливала скрытых камер и микрофонов в доме у Волочковой, однако все-таки приняла «вызов» бывшей приятельницы.
Сейчас в социальных сетях продолжают активно обсуждать вчерашний выпуск программы «Привет, Андрей!», где Анастасия и Ксения продолжили выяснять отношения. В один момент Собчак неожиданно заявила, что уверена в том, что Волочкова в выгодный для себя момент просто надевает «маску» и притворяется «белым лебедем».
Также Собчак подчеркнула, что отметила для себя очень важный момент. По ее словам, она обратила внимание на то, что сейчас у артистки началась новая волна популярности и это все благодаря тому, что она записала выпуск с ней для своего YouTube-канала.
«Благодари меня!» - обратилась телеведущая к танцовщице.
К слову, многие телезрители заметили, что во время эфира, несмотря на конфликт, Собчак и Волочкова довольно мило общались между собой.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:27