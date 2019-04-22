Volvo планирует с 2020 года ограничить максимальную скорость на всех моделях до 180 км/ч





Volvo является производителем одних из самых безопасных автомобилей в мире. Причем ориентируется компания не только на пассажиров транспортного средства, немало внимания бренд уделяет и безопасности пешеходов. Применение новейших технологий по обеспечению сохранности жизни, начиная от ремней безопасности и заканчивая автоматической остановкой авто перед препятствием, позволяет удерживать лидерство в аспекте безопасности на рынке.Владельцы фирмы уверены, что нововведения способствуют значительному сокращению аварий при участии их автомобилей и сохранению жизни многих людей. Бренд делает все ради безопасности своих клиентов.