Volvo планирует с 2020 года ограничить максимальную скорость на всех моделях до 180 км/ч
Шведский автопроизводитель Volvo планирует в 2020 году электронно ограничить максимальную скорость на всех своих автомобилях до 180 километров в час. Это делается для продвижения концепции «нулевой смертности» и увеличения безопасности участников дорожного движения.
Volvo является производителем одних из самых безопасных автомобилей в мире. Причем ориентируется компания не только на пассажиров транспортного средства, немало внимания бренд уделяет и безопасности пешеходов. Применение новейших технологий по обеспечению сохранности жизни, начиная от ремней безопасности и заканчивая автоматической остановкой авто перед препятствием, позволяет удерживать лидерство в аспекте безопасности на рынке.
Владельцы фирмы уверены, что нововведения способствуют значительному сокращению аварий при участии их автомобилей и сохранению жизни многих людей. Бренд делает все ради безопасности своих клиентов.
Volvo является производителем одних из самых безопасных автомобилей в мире. Причем ориентируется компания не только на пассажиров транспортного средства, немало внимания бренд уделяет и безопасности пешеходов. Применение новейших технологий по обеспечению сохранности жизни, начиная от ремней безопасности и заканчивая автоматической остановкой авто перед препятствием, позволяет удерживать лидерство в аспекте безопасности на рынке.
Владельцы фирмы уверены, что нововведения способствуют значительному сокращению аварий при участии их автомобилей и сохранению жизни многих людей. Бренд делает все ради безопасности своих клиентов.
Авто
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 02:20