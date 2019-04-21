Второй сезон шоу «Спаси свою любовь» держится на Ольге Рапунцель и Дмитрии Дмитренко
Очередной сезон нового телешоу «Спаси свою любовь», который на прошлой неделе стартовал на телеканале «ТНТ», держится на «брендовом» семействе Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко. К таким выводам пришли телезрители «Дома-2», посмотрев несколько свежих выпусков проекта.
Не так давно стало известно, что руководство реалити-шоу «Дом-2» приняло весьма неожиданное решение – выгнать действующих героев первого сезона «Спаси свою любовь» за ворота и приняться решать проблемы «старожилов» шоу.
Впрочем, судя по последним выпускам нового проекта, продюсерам хватило бы одной пары, чтобы повысить рейтинги реалити. В социальных сетях продолжают появляться видеоролики, на которых видно, что в центре всех скандалов в очередной раз оказываются Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко.
К примеру, не так давно в эфирах «Спаси свою любовь» обсуждали тот факт, что Ольгу вовсе не устраивает то место, где им с мужем и дочерью теперь придется жить. Затем весь Интернет облетели ролики, на которых Дмитрий «дерется» с Романом Капаклы зонтиками от дождя.
Сейчас же в социальных сетях обсуждают новый скандал Рапунцель и возлюбленной Ильи Яббарова Маргариты Ларченко. По мнению телезрителей, руководству очень повезло с «брендовым» семейством, ведь где бы парочка ни появлялась, они сразу же «повышают рейтинг» шоу.
К слову, в социальных сетях ходят слухи, что Ольга и Дмитрий требуют у продюсеров реалити «Спаси свою любовь» увеличить их размер гонорара.
Не так давно стало известно, что руководство реалити-шоу «Дом-2» приняло весьма неожиданное решение – выгнать действующих героев первого сезона «Спаси свою любовь» за ворота и приняться решать проблемы «старожилов» шоу.
Впрочем, судя по последним выпускам нового проекта, продюсерам хватило бы одной пары, чтобы повысить рейтинги реалити. В социальных сетях продолжают появляться видеоролики, на которых видно, что в центре всех скандалов в очередной раз оказываются Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко.
К примеру, не так давно в эфирах «Спаси свою любовь» обсуждали тот факт, что Ольгу вовсе не устраивает то место, где им с мужем и дочерью теперь придется жить. Затем весь Интернет облетели ролики, на которых Дмитрий «дерется» с Романом Капаклы зонтиками от дождя.
Сейчас же в социальных сетях обсуждают новый скандал Рапунцель и возлюбленной Ильи Яббарова Маргариты Ларченко. По мнению телезрителей, руководству очень повезло с «брендовым» семейством, ведь где бы парочка ни появлялась, они сразу же «повышают рейтинг» шоу.
К слову, в социальных сетях ходят слухи, что Ольга и Дмитрий требуют у продюсеров реалити «Спаси свою любовь» увеличить их размер гонорара.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:04