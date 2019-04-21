Алла Пугачева пришла на свой юбилей в украшении от Филиппа Киркорова за 80 млн рублей
Алла Пугачёва пришла на свой юбилей в украшении, подаренным ей Филиппом Киркоровым. По самым скромным оценкам цена подвески составляет около 80 млн рублей.
Празднование 70-летия Аллы Пугачёвой проходило в одном из ресторанов на Рублёвке, где собрались многие знакомые и друзья исполнительницы. Сама именинница появилась на публике с подвеской «Арлекин». Именно её когда-то ей подарил Филипп Киркоров и стоимость такого атрибута составляет минимум 80 млн рублей.
Увидеть стильный образ Пугачёвой удалось благодаря публикации Николая Баскова, который также присутствовал на мероприятии. Он сделал совместную фотографию с Примадонной и после опубликовал её на своей странице в социальной сети Instagram. Он также рассказал, что стал негласным ведущим всего шоу, приготовленного в честь юбилея исполнительницы.
Празднование 70-летия Аллы Пугачёвой проходило в одном из ресторанов на Рублёвке, где собрались многие знакомые и друзья исполнительницы. Сама именинница появилась на публике с подвеской «Арлекин». Именно её когда-то ей подарил Филипп Киркоров и стоимость такого атрибута составляет минимум 80 млн рублей.
Увидеть стильный образ Пугачёвой удалось благодаря публикации Николая Баскова, который также присутствовал на мероприятии. Он сделал совместную фотографию с Примадонной и после опубликовал её на своей странице в социальной сети Instagram. Он также рассказал, что стал негласным ведущим всего шоу, приготовленного в честь юбилея исполнительницы.
ШоуБиз
Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 16:28