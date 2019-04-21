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Алла Пугачева пришла на свой юбилей в украшении от Филиппа Киркорова за 80 млн рублей

Алла Пугачёва пришла на свой юбилей в украшении, подаренным ей Филиппом Киркоровым. По самым скромным оценкам цена подвески составляет около 80 млн рублей.
Алла Пугачева пришла на свой юбилей в украшении от Филиппа Киркорова за 80 млн рублей

Празднование 70-летия Аллы Пугачёвой проходило в одном из ресторанов на Рублёвке, где собрались многие знакомые и друзья исполнительницы. Сама именинница появилась на публике с подвеской «Арлекин». Именно её когда-то ей подарил Филипп Киркоров и стоимость такого атрибута составляет минимум 80 млн рублей.

Увидеть стильный образ Пугачёвой удалось благодаря публикации Николая Баскова, который также присутствовал на мероприятии. Он сделал совместную фотографию с Примадонной и после опубликовал её на своей странице в социальной сети Instagram. Он также рассказал, что стал негласным ведущим всего шоу, приготовленного в честь юбилея исполнительницы.



 
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Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 16:28

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