Алла Пугачева пришла на свой юбилей в украшении от Филиппа Киркорова за 80 млн рублей

Празднование 70-летия Аллы Пугачёвой проходило в одном из ресторанов на Рублёвке, где собрались многие знакомые и друзья исполнительницы. Сама именинница появилась на публике с подвеской «Арлекин». Именно её когда-то ей подарил Филипп Киркоров и стоимость такого атрибута составляет минимум 80 млн рублей.Увидеть стильный образ Пугачёвой удалось благодаря публикации Николая Баскова, который также присутствовал на мероприятии. Он сделал совместную фотографию с Примадонной и после опубликовал её на своей странице в социальной сети Instagram. Он также рассказал, что стал негласным ведущим всего шоу, приготовленного в честь юбилея исполнительницы.