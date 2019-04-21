Алёна Савкина пожаловалась на нехватку денег





Алёна Савкина недавно заставила зрителей «Дома-2» волноваться, когда сообщила о своём окончательном уходе с телестройки. Теперь же девушка не скрывает желания поскорее завершить декретный отпуск и вернуться в стены проекта, так как там она получает довольно неплохую зарплату. Новым постом в Instagram Савкина, как считают фанаты, пожаловалась на нехватку денег и пристыдила тех, кто считает, что у неё всего в достатке. Со слов Рапунцель-младшей, на дорогостоящие покупки она решается крайне редко, ведь перед этим на приобретение чего-то ещё нужно накопить. Чаще всего молодой маме приходится во многом себе отказывать и искать вещи по распродажам, чтобы максимально сэкономить месячный бюджет.Отдельные пользователи Сети увидели в такой публикации скрытый подтекст, решив, что таким образом Алёна Савкина просто пытается намекнуть Илье Яббарову на то, что ему пора начинать выплачивать алименты на маленького сына Богдана.