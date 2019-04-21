Алёна Савкина пожаловалась на нехватку денег
Популярная участница проекта «Дом-2» Алёна Савкина пожаловалась подписчикам в Instagram на нехватку денег. Фолловеры уже решили, что таким образом девушка якобы намекает Илье Яббарову, что пора начинать выплачивать алименты на содержание сына.
Алёна Савкина недавно заставила зрителей «Дома-2» волноваться, когда сообщила о своём окончательном уходе с телестройки. Теперь же девушка не скрывает желания поскорее завершить декретный отпуск и вернуться в стены проекта, так как там она получает довольно неплохую зарплату. Новым постом в Instagram Савкина, как считают фанаты, пожаловалась на нехватку денег и пристыдила тех, кто считает, что у неё всего в достатке. Со слов Рапунцель-младшей, на дорогостоящие покупки она решается крайне редко, ведь перед этим на приобретение чего-то ещё нужно накопить. Чаще всего молодой маме приходится во многом себе отказывать и искать вещи по распродажам, чтобы максимально сэкономить месячный бюджет.
Отдельные пользователи Сети увидели в такой публикации скрытый подтекст, решив, что таким образом Алёна Савкина просто пытается намекнуть Илье Яббарову на то, что ему пора начинать выплачивать алименты на маленького сына Богдана.
Алёна Савкина недавно заставила зрителей «Дома-2» волноваться, когда сообщила о своём окончательном уходе с телестройки. Теперь же девушка не скрывает желания поскорее завершить декретный отпуск и вернуться в стены проекта, так как там она получает довольно неплохую зарплату. Новым постом в Instagram Савкина, как считают фанаты, пожаловалась на нехватку денег и пристыдила тех, кто считает, что у неё всего в достатке. Со слов Рапунцель-младшей, на дорогостоящие покупки она решается крайне редко, ведь перед этим на приобретение чего-то ещё нужно накопить. Чаще всего молодой маме приходится во многом себе отказывать и искать вещи по распродажам, чтобы максимально сэкономить месячный бюджет.
Отдельные пользователи Сети увидели в такой публикации скрытый подтекст, решив, что таким образом Алёна Савкина просто пытается намекнуть Илье Яббарову на то, что ему пора начинать выплачивать алименты на маленького сына Богдана.