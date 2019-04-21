Ксения Собчак опровергла свои же слова о разводе Семена Слепакова
Экс-телеведущая телестройки «Дом-2» Ксения Собчак опровергла свои же заявления о том, что российский продюсер, комедийный актер и автор-исполнитель песен Семен Слепаков развелся с женой. По словам эпатажной тележурналистки, она просто «напутала».
Вчера, 20 апреля, в 17:30 на телеканале «Россия» состоялись одни из самых главных «дебатов» года – Ксения Собчак и Анастасия Волочкова встретились за одним столом на телепередаче «Привет, Андрей!», где наконец-таки выяснили свои отношения.
В один момент Собчак, желая продемонстрировать всем присутствующим в студии свою осведомленность, выдала в эфире неподтвержденную информацию. Ксения неожиданно заявила, что ведущему программы нужно было пригласить за их круглый стол Семена Слепакова, который не так давно расстался со своей супругой Кариной.
Нужно сказать, что внимательные телезрители тут же отметили, что Ксения, по всей видимости, решила немного пофантазировать, ведь не так давно Семен в компании своей любимой жены появлялись на вручении награды «Ника». А это значит, что в семье у Слепакова по-прежнему все отлично.
К слову, спустя несколько минут Собчак поспешила исправить свои слова и заявила, что сказала глупость, ведь Слепаков на самом деле не развелся с женой.
Отметим, что сейчас преданные поклонники комедийного актера буквально накинулись на Ксению с требованиями публично извиниться перед Семеном и его женой Кариной за клевету.
Вчера, 20 апреля, в 17:30 на телеканале «Россия» состоялись одни из самых главных «дебатов» года – Ксения Собчак и Анастасия Волочкова встретились за одним столом на телепередаче «Привет, Андрей!», где наконец-таки выяснили свои отношения.
В один момент Собчак, желая продемонстрировать всем присутствующим в студии свою осведомленность, выдала в эфире неподтвержденную информацию. Ксения неожиданно заявила, что ведущему программы нужно было пригласить за их круглый стол Семена Слепакова, который не так давно расстался со своей супругой Кариной.
Нужно сказать, что внимательные телезрители тут же отметили, что Ксения, по всей видимости, решила немного пофантазировать, ведь не так давно Семен в компании своей любимой жены появлялись на вручении награды «Ника». А это значит, что в семье у Слепакова по-прежнему все отлично.
К слову, спустя несколько минут Собчак поспешила исправить свои слова и заявила, что сказала глупость, ведь Слепаков на самом деле не развелся с женой.
«Это я напутала», - заявила тележурналистка.
Отметим, что сейчас преданные поклонники комедийного актера буквально накинулись на Ксению с требованиями публично извиниться перед Семеном и его женой Кариной за клевету.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:39