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Элла Суханова похвасталась новой машиной за 16 миллионов рублей

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Элла Суханова похвасталась новой машиной, которую приобрела за 16 миллионов рублей. Девушка не скрывает, что зарабатывает достаточно, чтобы обеспечивать себе вполне безбедное существование.

Элла Суханова похвасталась новой машиной за 16 миллионов рублей


Элла Суханова после ухода с телепроекта «Дом-2» совсем мало времени прожила с Игорем Трегубенко, после чего пара рассталась. Зрители давно предполагали, что молодые люди друг другу не подходят, в чём лишний раз убедились после новостей об их разводе. Теперь же девушка во всю демонстрирует прелести жизни без супруга, а также не скрывает, что начала зарабатывать достаточно хорошо, настолько, что даже позволила себе новую машину за 16 миллионов рублей.

Элла Суханова похвасталась новой машиной за 16 миллионов рублей


Стоит отметить, что покупкой дорого авто Элла Суханова не ограничилась. Перед этим она смогла выкупить у теперь уже бывшего мужа часть их совместной квартиры и даже приобрести ещё одну. Кроме того, она нередко отдыхает на дорогих курортах, откуда постоянно делится свежими фото и видео с поклонниками в социальной сети Instagram.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:25

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