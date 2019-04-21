Глеб Жемчугов помог Вике Романец и Антону Гусеву попасть на Первый канал
Экс-герой телепроекта «Дом-2» Глеб Жемчугов помог бывшим коллегам по съемочной площадке Виктории Романец и Антону Гусеву попасть на российский телеканал «Первый». К таким выводам пришли пользователи Сети, когда узнали, что Клубничка работает редактором телешоу, где не так давно появилось звездное семейство.
Считанные часы назад в Интернете появилась информация о том, как на самом деле Романец и Гусеву удалось попасть на телепрограмму «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым. Сообщается, что звездной паре и в этот раз помогли.
Тем «спасателем» оказался бывший супруг Ольги Ветер, который не так давно стал одним из сотрудников Первого канала. Отметим, что за свое участие в передаче Виктория и Антон получили хорошие гонорары, чего не стали скрывать от фанатов.
Также выяснилось, что именно Жемчугову было поручено предлагать те или иные темы, которые смогут поднять рейтинги передачи. Поговаривают, что в телепрограмме «На самом деле» появляются бывшие герои «Дома-2» с подачи Глеба, ведь именно ему хорошо известно, кто умеет делать шоу на ровном месте.
Более того, за участие в программе звезд реалити-шоу «Дом-2» Жемчугов получает так называемые «откаты», ведь, как известно, за подобные съемки герои получают немаленькие деньги, сообщает 7d.org.
К слову, эта новость ничуть не удивила интернет-пользователей. По мнению фолловеров, в свое время ради этих же больших гонораров Жемчугов появился на шоу «На самом деле» с бывшей женой Ольгой, где выяснял, является ли он биологическим отцом единственного наследника.
Считанные часы назад в Интернете появилась информация о том, как на самом деле Романец и Гусеву удалось попасть на телепрограмму «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым. Сообщается, что звездной паре и в этот раз помогли.
Тем «спасателем» оказался бывший супруг Ольги Ветер, который не так давно стал одним из сотрудников Первого канала. Отметим, что за свое участие в передаче Виктория и Антон получили хорошие гонорары, чего не стали скрывать от фанатов.
Также выяснилось, что именно Жемчугову было поручено предлагать те или иные темы, которые смогут поднять рейтинги передачи. Поговаривают, что в телепрограмме «На самом деле» появляются бывшие герои «Дома-2» с подачи Глеба, ведь именно ему хорошо известно, кто умеет делать шоу на ровном месте.
Более того, за участие в программе звезд реалити-шоу «Дом-2» Жемчугов получает так называемые «откаты», ведь, как известно, за подобные съемки герои получают немаленькие деньги, сообщает 7d.org.
К слову, эта новость ничуть не удивила интернет-пользователей. По мнению фолловеров, в свое время ради этих же больших гонораров Жемчугов появился на шоу «На самом деле» с бывшей женой Ольгой, где выяснял, является ли он биологическим отцом единственного наследника.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:20