АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые протестировали терапию, направленную на борьбу с детскими страхами
EUR 71.92 USD 63.96
Курс валют на 20.04.2019

Глеб Жемчугов помог Вике Романец и Антону Гусеву попасть на Первый канал

Экс-герой телепроекта «Дом-2» Глеб Жемчугов помог бывшим коллегам по съемочной площадке Виктории Романец и Антону Гусеву попасть на российский телеканал «Первый». К таким выводам пришли пользователи Сети, когда узнали, что Клубничка работает редактором телешоу, где не так давно появилось звездное семейство.

Глеб Жемчугов помог Вике Романец и Антону Гусеву попасть на Первый канал

Считанные часы назад в Интернете появилась информация о том, как на самом деле Романец и Гусеву удалось попасть на телепрограмму «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым. Сообщается, что звездной паре и в этот раз помогли.

Тем «спасателем» оказался бывший супруг Ольги Ветер, который не так давно стал одним из сотрудников Первого канала. Отметим, что за свое участие в передаче Виктория и Антон получили хорошие гонорары, чего не стали скрывать от фанатов.

Также выяснилось, что именно Жемчугову было поручено предлагать те или иные темы, которые смогут поднять рейтинги передачи. Поговаривают, что в телепрограмме «На самом деле» появляются бывшие герои «Дома-2» с подачи Глеба, ведь именно ему хорошо известно, кто умеет делать шоу на ровном месте.

Глеб Жемчугов помог Вике Романец и Антону Гусеву попасть на Первый канал

Более того, за участие в программе звезд реалити-шоу «Дом-2» Жемчугов получает так называемые «откаты», ведь, как известно, за подобные съемки герои получают немаленькие деньги, сообщает 7d.org.

К слову, эта новость ничуть не удивила интернет-пользователей. По мнению фолловеров, в свое время ради этих же больших гонораров Жемчугов появился на шоу «На самом деле» с бывшей женой Ольгой, где выяснял, является ли он биологическим отцом единственного наследника.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алла Пугачева пришла на свой юбилей в
Элла Суханова похвасталась новой
Глеб Жемчугов помог Вике Романец и
В России начались продажи Tecno Camon
Ольга Бузова назвала себя идеальной по
Алексей Безус увезёт Милену Безбородову
«Роскосмос» опубликовал настоящие звуки
Дочь Елены Бушиной приняла участие в
Звезда «Дома-2» Алена Савкина крестила
Цена на складной смартфон Huawei Mate X
Ксения Бородина и Ольга Орлова стали
Водитель Lexus сбил сотрудника ДПС в
Ученые протестировали терапию,
Наталья Фриске опубликовала архивные
Ученые утверждают, что креветки
Татьяна Навка опубликовала редкий
Пользователи Сети высмеяли
Ученые заявили о способности чая и кофе
Ольга Кабо трогательно поздравила мать
Врачи назвали 4 ранних симптома
Актеры «Игры престолов» рассказали о
Конспирологи утверждают, что пожар в
Ученые заявили о способности лука
Звезда «Дома-2» Саша Гобозов признался,
Загитова выступила на ледовом шоу
В Екатеринбурге из здания школы вынесли
Екатерина Стриженова с мужем посетила
Ирина Мирошниченко поделилась своими
Умельцы создали гибрид Запорожца и
«Через 10 лет роботы войдут в нашу
Просмотреть все новости