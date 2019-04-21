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В России начались продажи Tecno Camon 11S – бюджетного «убийцы» Huawei P30 Pro

В России начались продажи смартфона Tecno Camon 11S по цене 9990 рублей. В Китае его уже успели прозвать бюджетным «убийцей» флагманского Huawei P30 Pro, ведь новинка имеет целый ряд характеристик, напоминающих более дорогую модель.
В России начались продажи Tecno Camon 11S – бюджетного «убийцы» Huawei P30 Pro

Главной особенностью смартфона Tecno Camon 11S является тройная основная камера, оснащенная искусственным интеллектом. Она может размывать фон, фотографировать в портретном режиме и имеет множество других функций, способных увеличить качество фото- и видеосъемки. Именно за эти особенности бюджетное устройство сравнили с флагманским «камерофоном» Huawei P30 Pro, а некоторые эксперты считают, что новинка от Tecno и вовсе станет «убийцей» данного дорогого устройства.

Camon 11S имеет 6,2-дюймовый экран с каплевидным вырезом для фронтальной камеры. Дисплей устройства сложно назвать безрамочным, но последние не сильно бросаются в глаза и не заметны при обычном использовании устройства. Аппарат получит процессор MediaTek Helio A22 и 3 ГБ ОЗУ, против более мощного кристалла Kirin 980 и 8 ГБ ОЗУ у Huawei P30 Pro. Бюджетный смартфон будет иметь аккумулятор на 3500 мАч, тогда как у его более дорогого аналога этот показатель составляет 4200 мАч.
В России начались продажи Tecno Camon 11S – бюджетного «убийцы» Huawei P30 Pro

Эксперты отмечают: несмотря на то, что Tecno Camon 11S действительно уступает Huawei P30 Pro по всем показателям, не стоит забывать про его цену – 9990 рублей. Это более чем в 5 раз меньше, нежели просят за более дорогой аналог.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:16

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