В России начались продажи Tecno Camon 11S – бюджетного «убийцы» Huawei P30 Pro
В России начались продажи смартфона Tecno Camon 11S по цене 9990 рублей. В Китае его уже успели прозвать бюджетным «убийцей» флагманского Huawei P30 Pro, ведь новинка имеет целый ряд характеристик, напоминающих более дорогую модель.
Главной особенностью смартфона Tecno Camon 11S является тройная основная камера, оснащенная искусственным интеллектом. Она может размывать фон, фотографировать в портретном режиме и имеет множество других функций, способных увеличить качество фото- и видеосъемки. Именно за эти особенности бюджетное устройство сравнили с флагманским «камерофоном» Huawei P30 Pro, а некоторые эксперты считают, что новинка от Tecno и вовсе станет «убийцей» данного дорогого устройства.
Camon 11S имеет 6,2-дюймовый экран с каплевидным вырезом для фронтальной камеры. Дисплей устройства сложно назвать безрамочным, но последние не сильно бросаются в глаза и не заметны при обычном использовании устройства. Аппарат получит процессор MediaTek Helio A22 и 3 ГБ ОЗУ, против более мощного кристалла Kirin 980 и 8 ГБ ОЗУ у Huawei P30 Pro. Бюджетный смартфон будет иметь аккумулятор на 3500 мАч, тогда как у его более дорогого аналога этот показатель составляет 4200 мАч.
Эксперты отмечают: несмотря на то, что Tecno Camon 11S действительно уступает Huawei P30 Pro по всем показателям, не стоит забывать про его цену – 9990 рублей. Это более чем в 5 раз меньше, нежели просят за более дорогой аналог.
Главной особенностью смартфона Tecno Camon 11S является тройная основная камера, оснащенная искусственным интеллектом. Она может размывать фон, фотографировать в портретном режиме и имеет множество других функций, способных увеличить качество фото- и видеосъемки. Именно за эти особенности бюджетное устройство сравнили с флагманским «камерофоном» Huawei P30 Pro, а некоторые эксперты считают, что новинка от Tecno и вовсе станет «убийцей» данного дорогого устройства.
Camon 11S имеет 6,2-дюймовый экран с каплевидным вырезом для фронтальной камеры. Дисплей устройства сложно назвать безрамочным, но последние не сильно бросаются в глаза и не заметны при обычном использовании устройства. Аппарат получит процессор MediaTek Helio A22 и 3 ГБ ОЗУ, против более мощного кристалла Kirin 980 и 8 ГБ ОЗУ у Huawei P30 Pro. Бюджетный смартфон будет иметь аккумулятор на 3500 мАч, тогда как у его более дорогого аналога этот показатель составляет 4200 мАч.
Эксперты отмечают: несмотря на то, что Tecno Camon 11S действительно уступает Huawei P30 Pro по всем показателям, не стоит забывать про его цену – 9990 рублей. Это более чем в 5 раз меньше, нежели просят за более дорогой аналог.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:16