Звезда «Дома-2» Алена Савкина крестила сына
22-летняя участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Савкина (Рапунцель-младшая) крестила новорожденного наследника. Оказывается, молодая мамочка не стала брать крестным отцом Романа Капаклы, как предполагалось ранее.
Известно, что чуть больше двух месяцев назад Алена впервые познала счастье материнства. На свет появился мальчик, в котором, по словам молодой мамочки, она души не чает. Вчера, 20 апреля, у малыша произошло первое важное событие в жизни – крестины.
Выяснилось, что на мероприятие Рапунцель-младшая пригласила не только своих родственников, но и некоторых бывших и действующих участников телестройки «Дом-2». Крестными Савкина Богдана Владимировича стали Иванна Дилова (близкая приятельница Алены) и Алексей Купин. К слову, родного отца мальчика на крестинах не было.
Радостной новостью длинноволосая красавица уже поделилась в личном микроблоге, где сообщила поклонникам, что была очень удивлена, наблюдая за тем, как ее наследник во время таинства ведет себя невероятно спокойно. По словам Алены, малыш почти не плакал и вел себя, как настоящий мужчина.
Сейчас в социальных сетях продолжают появляться видеоролики и фотографии, сделанные во время крестин первенца Рапунцель-младшей. На одной из таких записей Богдан тихо сидит на руках у своего крестного отца и с интересом разглядывает все вокруг.
Как утверждает Савкина, ее очень радует выбор крестных родителей сына, ведь именно этим людям она доверяет целиком и полностью.
Известно, что чуть больше двух месяцев назад Алена впервые познала счастье материнства. На свет появился мальчик, в котором, по словам молодой мамочки, она души не чает. Вчера, 20 апреля, у малыша произошло первое важное событие в жизни – крестины.
Выяснилось, что на мероприятие Рапунцель-младшая пригласила не только своих родственников, но и некоторых бывших и действующих участников телестройки «Дом-2». Крестными Савкина Богдана Владимировича стали Иванна Дилова (близкая приятельница Алены) и Алексей Купин. К слову, родного отца мальчика на крестинах не было.
Радостной новостью длинноволосая красавица уже поделилась в личном микроблоге, где сообщила поклонникам, что была очень удивлена, наблюдая за тем, как ее наследник во время таинства ведет себя невероятно спокойно. По словам Алены, малыш почти не плакал и вел себя, как настоящий мужчина.
Сейчас в социальных сетях продолжают появляться видеоролики и фотографии, сделанные во время крестин первенца Рапунцель-младшей. На одной из таких записей Богдан тихо сидит на руках у своего крестного отца и с интересом разглядывает все вокруг.
Как утверждает Савкина, ее очень радует выбор крестных родителей сына, ведь именно этим людям она доверяет целиком и полностью.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:48