Звезда «Дома-2» Алена Савкина крестила сына

Известно, что чуть больше двух месяцев назад Алена впервые познала счастье материнства. На свет появился мальчик, в котором, по словам молодой мамочки, она души не чает. Вчера, 20 апреля, у малыша произошло первое важное событие в жизни – крестины.Выяснилось, что на мероприятие Рапунцель-младшая пригласила не только своих родственников, но и некоторых бывших и действующих участников телестройки «Дом-2». Крестными Савкина Богдана Владимировича стали Иванна Дилова (близкая приятельница Алены) и Алексей Купин. К слову, родного отца мальчика на крестинах не было.Радостной новостью длинноволосая красавица уже поделилась в личном микроблоге, где сообщила поклонникам, что была очень удивлена, наблюдая за тем, как ее наследник во время таинства ведет себя невероятно спокойно. По словам Алены, малыш почти не плакал и вел себя, как настоящий мужчина.Сейчас в социальных сетях продолжают появляться видеоролики и фотографии, сделанные во время крестин первенца Рапунцель-младшей. На одной из таких записей Богдан тихо сидит на руках у своего крестного отца и с интересом разглядывает все вокруг.Как утверждает Савкина, ее очень радует выбор крестных родителей сына, ведь именно этим людям она доверяет целиком и полностью.