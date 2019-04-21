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Александр Ширвиндт рассказал о личной жизни своего друга Михаила Державина

Александр Ширвиндт поделился с журналистами воспоминаниями о Михаиле Державине, своем настоящем друге, ушедшем из жизни в начале 2018 года. Затрагивая тему личной жизни, он рассказал, что актер при расставании со своими женами уходил только с одним чемоданом.


Александр Ширвиндт рассказал о личной жизни своего друга Михаила Державина

Александр Ширвиндт, вспоминая о стороне жизни Михаила Державина, связанной с семейными отношениями, рассказал, как он уходил от своих жен. По его словам, Михаил Михайлович, расставаясь со всеми своими женами, забирал с собой лишь один чемодан.

Михаил Державин состоял в браке трижды. В первый раз он женился на Екатерине, дочери легендарного комика Аркадия Райкина, однако через два года она полюбила другого мужчину, и супруги расстались. Спустя некоторое время артист повстречал Нину Буденную, дочь советского военачальника и женился на ней. Их семейная жизнь продлилась 18 лет, в браке родилась единственная наследница знаменитости Мария.

В третий раз Михаил Державин женился на певице Роксане Бабаян. Их знакомство произошло на одном из курортов. Хотя второй брак актера на тот момент себя уже исчерпал, он не сразу решился на эти отношения. Михаил Державин обратился к Александру Ширвиндту за советом. Пообщавшись с исполнительницей, друг сказал, что эту женщину «надо брать».

Александр Ширвиндт рассказал о личной жизни своего друга Михаила Державина

Михаил Державин прожил с Роксаной Бабаян 38 лет, этот брак стал последним в жизни актера. С точки зрения окружения артиста, именно с третьей женой он обрел настоящее счастье.



 
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Культура
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 17:21

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