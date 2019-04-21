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Водитель Lexus сбил сотрудника ДПС в Ленинградской области

Водитель автомобиля Lexus не справился с управлением на Киевском шоссе и сбил сотрудника ДПС, который в этот момент проверял документы у другого водителя. Происшествие произошло сегодня, и в Сети уже было опубликовано видео с места события.
Водитель Lexus сбил сотрудника ДПС в Ленинградской области

Согласно предварительному заявлению, водитель иномарки отвлекся от езды и не заметил сотрудника полиции, который стоял на краю проезжей части. После наезда Lexus сразу остановился, и его собственник направился к пострадавшему. В результате дорожно-транспортного происшествия сотрудник полиции получил многочисленные травмы. Присутствуют подозрения на перлом. Однако официального заявления по этому поводу пока нет.

Более подробную информацию опубликуют только после проведения проверки и выяснения всех обстоятельств совершенного правонарушения.



 
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Происшествия
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:33

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