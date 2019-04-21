Водитель Lexus сбил сотрудника ДПС в Ленинградской области





Согласно предварительному заявлению, водитель иномарки отвлекся от езды и не заметил сотрудника полиции, который стоял на краю проезжей части. После наезда Lexus сразу остановился, и его собственник направился к пострадавшему. В результате дорожно-транспортного происшествия сотрудник полиции получил многочисленные травмы. Присутствуют подозрения на перлом. Однако официального заявления по этому поводу пока нет.Более подробную информацию опубликуют только после проведения проверки и выяснения всех обстоятельств совершенного правонарушения.