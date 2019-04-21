В 2018 году в России подали иски к СМИ на сумму 6,8 млрд рублей





Впервые такая статистика была опубликована Судебным департаментом при Верховном суде России. Общая сумма исковых требований к российским СМИ в 2018 году составила 6 млрд 683 млн рублей. Следует отметить, что по сравнению с прошлым периодом, общее число исков возросло не сильно, чего не скажешь о требованиях, продемонстрировавших серьезный рост. За последний год было подано 905 исковых заявлений, а к рассмотрению суды приняли 636 из них. После их рассмотрения к выплате было присуждено 126 млн рублей или 1,8% от всех затребованных средств. Несмотря на это, показатели 2018 года оказались рекордными и превысили суммарное количество за последнее десятилетие.Это первый случай в истории России, когда присужденные к выплате суммы по искам к СМИ превысили аналогичные размеры у требований к физическим и юридическим лицам, если говорить о вопросах защиты чести, достоинства и деловой репутации. По словам экспертов, такая статистика говорит о том, что у общества сформировалось более осознанное отношение к СМИ и теперь обычные люди понимают, какое воздействие средства массовой информации имеют на жизнь конкретного человека и государства в целом.