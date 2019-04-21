Яна Поплавская считает, что последний супруг Ирины Цывиной избивал актрису





По словам знакомых покойной Цывиной, на ее здоровье негативным образом повлияли финансовые проблемы, отсутствие хорошей личной жизни и невозможность видеться с дочерью. Яна Поплавская уверена, что ее коллега не получала нужного количества внимания и любви. Артистка успела побывать в браке четыре раза. В частности, впервые она согласилась на штамп в паспорте ради прописки в Москве, со вторым избранником Евгением Евстигнеевым Цывина прожила шесть лет. Георгий Пусеп стал третьим супругом актрисы. По мнению Поплавской, больше всего не повезло коллеге с четвертым ухажером — предпринимателем Александром Благонравовым. Артистка отметила, что однажды во время выхода из гримерки заметила на теле коллеги синяки. Об увиденном Поплавская никому не говорила, но сама считала, что муж актрису систематически избивает.Известно, что Ирина Цывина делала все, чтобы Благонравов избавился от зависимости от спиртного. Актриса скончалась 18 апреля в возрасте 55 лет.