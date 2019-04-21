Наталья Фриске опубликовала архивные фото своей семьи

Под фото бывшая певица оставила комментарий, что благодарна своим родителям за все, и написала, что она их очень любит. Подписчики сразу начали поздравлять Наталью Фриске с днем рождения и передавать приветы её семье.Раньше артистка была очень близка со своей сестрой, ведь благодаря ее примеру она пошла работать в шоу-бизнес и неплохо там себя проявила. Однако позже Наталья Фриске бросила творчество и поступила в институт на юридический факультет. Параллельно она посещала курсы визажистов.Сейчас экс-солистка «Блестящих» работает специалистом по наращиванию ресниц и вполне довольна своей жизнью. Но её расстраивает, что бывший гражданский супруг её сестры Дмитрий Шелепев ограничивает общение с племянником. Наталья Фриске даже опубликовала пост с видео, в котором поздравила Платона с днем рождения и написала, что сожалеет из-за отсутствия возможности поздравить его лично.