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Татьяна Навка опубликовала редкий снимок с мужем и дочкой

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала редкий снимок вместе с мужем Дмитрием Песковым и дочкой Надеждой. Такое обновление звезда разместила на своей странице в Instagram и отметила, что такие фотографии не требуют никаких комментариев.
Татьяна Навка опубликовала редкий снимок с мужем и дочкой

Татьяна Навка никогда не скрывала своих детей от глаз общественности и регулярно публикует совместные фотографии с ними в социальных сетях. Несмотря на это, ее муж, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков редко появляется на снимках вместе с супругой. В этот раз фигуристка решила сделать исключение и опубликовала трогательную фотографию, запечатлевшую семейную идиллию. На снимке Дмитрий Песков держит на руках свою дочь Надежду, а Татьяна Навка с любовью обхватила голову ребенка, целуя ее. Звезда так прокомментировала эту публикацию: «И этим все сказано #любовь».

Поклонники Татьяны Навки восхитились таким трогательным и «уютным» семейным снимком. Они отметили, что быть супругой пресс-секретаря президента– это задача не из легких, ведь Дмитрий Песков часто находится вне дома и регулярно появляется на всех экранах страны. Несмотря на это подписчики спортсменки выразили надежду, что этот брак сохранится на долгие годы и супруги будут радовать не только себя, но и своих наследников.

Напомним, Татьяна Навка имеет еще одну дочь, старшую. Она родилась в браке с Александром Жулиным. Сейчас девочка уже подросла и учится в престижном высшем учебном заведении.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:09

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