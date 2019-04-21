Немецкие археологи выдвинули новую гипотезу о местонахождении исчезнувшей Янтарной комнаты





Янтарная комната была изготовлена в XVIII веке немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I, а впоследствии преподнесена в дар Петру I. Она считалась жемчужиной летней резиденции российских императоров в Царском Селе. Во время Великой Отечественной войны она бесследно исчезла.Исследователи из Германии выдвинули новую версию о том, что Янтарная комната спрятана нацистами в пещерах Рудных гор поблизости Дрездена. Ввиду того, что археологи находятся в почтенном возрасте, поначалу в научных кругах к их заявлению отнеслись скептически и даже раскритиковали его. Однако впоследствии скептики обратили внимание на существование нескольких моментов, которые нельзя не учитывать.Во-первых, отцы экспертов несли службу в Вермахте. Во-вторых, сведения, полученные с георадаров, подтвердили факт существования в Рудных горах подземных тоннелей, куда можно спрятать любые сокровища. В-третьих, на поверхности пещер есть следы от стального кабеля, применяемого для спуска тяжелых предметов.Хотя эту гипотезу еще предстоит проверить специалистам, появился шанс, что знаменитая Янтарная комната будет обнаружена и возвращена в Россию.