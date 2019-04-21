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Немецкие археологи выдвинули новую гипотезу о местонахождении исчезнувшей Янтарной комнаты

Загадка о местонахождении легендарной Янтарной комнаты, бесследно исчезнувшей во время Великой Отечественной войны, до сих пор широко обсуждается в научных кругах. Некоторое время назад археологи из Германии выдвинули новую гипотезу о том, где находится уникальный шедевр искусства.


Немецкие археологи выдвинули новую гипотезу о местонахождении исчезнувшей Янтарной комнаты

Янтарная комната была изготовлена в XVIII веке немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I, а впоследствии преподнесена в дар Петру I. Она считалась жемчужиной летней резиденции российских императоров в Царском Селе. Во время Великой Отечественной войны она бесследно исчезла.

Исследователи из Германии выдвинули новую версию о том, что Янтарная комната спрятана нацистами в пещерах Рудных гор поблизости Дрездена. Ввиду того, что археологи находятся в почтенном возрасте, поначалу в научных кругах к их заявлению отнеслись скептически и даже раскритиковали его. Однако впоследствии скептики обратили внимание на существование нескольких моментов, которые нельзя не учитывать.

Во-первых, отцы экспертов несли службу в Вермахте. Во-вторых, сведения, полученные с георадаров, подтвердили факт существования в Рудных горах подземных тоннелей, куда можно спрятать любые сокровища. В-третьих, на поверхности пещер есть следы от стального кабеля, применяемого для спуска тяжелых предметов.

Немецкие археологи выдвинули новую гипотезу о местонахождении исчезнувшей Янтарной комнаты

Хотя эту гипотезу еще предстоит проверить специалистам, появился шанс, что знаменитая Янтарная комната будет обнаружена и возвращена в Россию.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:51

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