Немецкие археологи выдвинули новую гипотезу о местонахождении исчезнувшей Янтарной комнаты
Загадка о местонахождении легендарной Янтарной комнаты, бесследно исчезнувшей во время Великой Отечественной войны, до сих пор широко обсуждается в научных кругах. Некоторое время назад археологи из Германии выдвинули новую гипотезу о том, где находится уникальный шедевр искусства.
Янтарная комната была изготовлена в XVIII веке немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I, а впоследствии преподнесена в дар Петру I. Она считалась жемчужиной летней резиденции российских императоров в Царском Селе. Во время Великой Отечественной войны она бесследно исчезла.
Исследователи из Германии выдвинули новую версию о том, что Янтарная комната спрятана нацистами в пещерах Рудных гор поблизости Дрездена. Ввиду того, что археологи находятся в почтенном возрасте, поначалу в научных кругах к их заявлению отнеслись скептически и даже раскритиковали его. Однако впоследствии скептики обратили внимание на существование нескольких моментов, которые нельзя не учитывать.
Во-первых, отцы экспертов несли службу в Вермахте. Во-вторых, сведения, полученные с георадаров, подтвердили факт существования в Рудных горах подземных тоннелей, куда можно спрятать любые сокровища. В-третьих, на поверхности пещер есть следы от стального кабеля, применяемого для спуска тяжелых предметов.
Хотя эту гипотезу еще предстоит проверить специалистам, появился шанс, что знаменитая Янтарная комната будет обнаружена и возвращена в Россию.
Янтарная комната была изготовлена в XVIII веке немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I, а впоследствии преподнесена в дар Петру I. Она считалась жемчужиной летней резиденции российских императоров в Царском Селе. Во время Великой Отечественной войны она бесследно исчезла.
Исследователи из Германии выдвинули новую версию о том, что Янтарная комната спрятана нацистами в пещерах Рудных гор поблизости Дрездена. Ввиду того, что археологи находятся в почтенном возрасте, поначалу в научных кругах к их заявлению отнеслись скептически и даже раскритиковали его. Однако впоследствии скептики обратили внимание на существование нескольких моментов, которые нельзя не учитывать.
Во-первых, отцы экспертов несли службу в Вермахте. Во-вторых, сведения, полученные с георадаров, подтвердили факт существования в Рудных горах подземных тоннелей, куда можно спрятать любые сокровища. В-третьих, на поверхности пещер есть следы от стального кабеля, применяемого для спуска тяжелых предметов.
Хотя эту гипотезу еще предстоит проверить специалистам, появился шанс, что знаменитая Янтарная комната будет обнаружена и возвращена в Россию.
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:51