Ольга Кабо трогательно поздравила мать с 75-летием

Мать актрисы Аида Николаевна Кабо празднует 75-летие, в связи с чем Ольга Кабо трогательно поздравила ее в Instagram. В своей записи звезда призналась матери в любви, поблагодарила за жизнь и материнскую заботу. Она назвала Аиду Кабо невероятной, мудрой и недосягаемой, а также главным ориентиром, ее опорой и учителем. При этом артистка уделила внимание своим подписчикам, поздравив всех с Вербным воскресеньем.На опубликованном архивном фото Аида Кабо держит ребенка, завернутого в одеяло. По словам актрисы, в их семье эта вещь передается по наследству. Поклонники звезды присоединились к поздравлениям и оценили красоту молодой матери Кабо.