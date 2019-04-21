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Ольга Кабо трогательно поздравила мать с 75-летием

Российская актриса Ольга Кабо на своей странице в сети Instagram трогательно поздравила мать с 75-летием. Также артистка показала фанатам архивные фотографии семьи.
Ольга Кабо трогательно поздравила мать с 75-летием

Мать актрисы Аида Николаевна Кабо празднует 75-летие, в связи с чем Ольга Кабо трогательно поздравила ее в Instagram. В своей записи звезда призналась матери в любви, поблагодарила за жизнь и материнскую заботу. Она назвала Аиду Кабо невероятной, мудрой и недосягаемой, а также главным ориентиром, ее опорой и учителем. При этом артистка уделила внимание своим подписчикам, поздравив всех с Вербным воскресеньем.

На опубликованном архивном фото Аида Кабо держит ребенка, завернутого в одеяло. По словам актрисы, в их семье эта вещь передается по наследству. Поклонники звезды присоединились к поздравлениям и оценили красоту молодой матери Кабо.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:47

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