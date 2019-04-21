АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые связали рост ногтей с необходимостью приматов адаптироваться для жизни на деревьях
EUR 71.92 USD 63.96
Курс валют на 20.04.2019

Актеры «Игры престолов» рассказали о самых нелепых ситуациях во время съемок

Фанаты сериала «Игра престолов» уже совсем скоро окончательно попрощаются с этим проектом, ставшим за последние годы культовым. Актеры решили порадовать поклонников и вспомнили самые нелепые ситуации, случавшиеся с ними во время съемок.

Эмилия Кларк, сыгравшая в «Игре престолов» Дейнерис, часто вспоминает ситуацию из первого сезона, когда ей приходилось есть «сердце лошади». Она заявила: «Этот «продукт» на вкус был как смесь макарон и бытовой химии, а по консистенции напоминал жевательный мармелад». Актриса была полностью измазана в искусственной липкой крови, а когда после дубля отправилась в туалет – не смогла с него встать, так как прилипла к сидению.
Актеры «Игры престолов» рассказали о самых нелепых ситуациях во время съемок

Киту Харингтону, исполняющему в «Игре престолов» роль Джона Сноу, больше всего запомнил 5 сезон и свое воскрешение. Звезда вспоминает, что ему запретили о нем рассказывать даже родителям, а также он произнес прощальную речь перед остальными актерами. Чуть позже знаменитость все-таки выболтал тайну одному полицейскому, который остановил его за превышения скорости. Страж правопорядка заявил: «Скажи мне, ты жив или нет – и я тебя отпущу».

Творческий дуэт Питера Динклэйджа и Лины Хиди на съемках был куда более дружным, чем в самой «Игре престолов». Актеры, играющие Тиориона и Серсею Ланнисетров, постоянно корчили друг другу рожи и смеялись. В один момент им даже запретили пересекаться взглядами между дублями.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые заявили о способности чая и кофе
Ольга Кабо трогательно поздравила мать
Врачи назвали 4 ранних симптома
Актеры «Игры престолов» рассказали о
Конспирологи утверждают, что пожар в
Ученые заявили о способности лука
Звезда «Дома-2» Саша Гобозов признался,
Загитова выступила на ледовом шоу
В Екатеринбурге из здания школы вынесли
Екатерина Стриженова с мужем посетила
Ирина Мирошниченко поделилась своими
Умельцы создали гибрид Запорожца и
«Через 10 лет роботы войдут в нашу
Александр Збруев против публичного
Диетолог рассказала о трех правилах
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко
Актриса Инна Чурикова вспомнила о
Ученые предложили создать «гараж» для
Королеве Великобритании Елизавете
Участнице шоу «Дом-2» Ирине Пинчук
Эксперты рассказали о причинах не
В Нижегородской области
Ольгу Бузову заметили в компании мужа
Ученые связали рост ногтей с
Израильский дипломат Яков Кедми заявил
Влад Соколовский стал крестным отцом
WhatsApp тестирует сканер отпечатка для
Специалисты составили рейтинг необычных
Агата Муцениеце пожаловалась на сильные
Мужу Ксении Бородиной напомнили, как в
Просмотреть все новости