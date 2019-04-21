Актеры «Игры престолов» рассказали о самых нелепых ситуациях во время съемок

Эмилия Кларк, сыгравшая в «Игре престолов» Дейнерис, часто вспоминает ситуацию из первого сезона, когда ей приходилось есть «сердце лошади». Она заявила: «Этот «продукт» на вкус был как смесь макарон и бытовой химии, а по консистенции напоминал жевательный мармелад». Актриса была полностью измазана в искусственной липкой крови, а когда после дубля отправилась в туалет – не смогла с него встать, так как прилипла к сидению.Киту Харингтону, исполняющему в «Игре престолов» роль Джона Сноу, больше всего запомнил 5 сезон и свое воскрешение. Звезда вспоминает, что ему запретили о нем рассказывать даже родителям, а также он произнес прощальную речь перед остальными актерами. Чуть позже знаменитость все-таки выболтал тайну одному полицейскому, который остановил его за превышения скорости. Страж правопорядка заявил: «Скажи мне, ты жив или нет – и я тебя отпущу».Творческий дуэт Питера Динклэйджа и Лины Хиди на съемках был куда более дружным, чем в самой «Игре престолов». Актеры, играющие Тиориона и Серсею Ланнисетров, постоянно корчили друг другу рожи и смеялись. В один момент им даже запретили пересекаться взглядами между дублями.