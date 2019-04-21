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Ученые заявили о способности чая и кофе продлевать жизнь женщинам с диабетом

Ученые из Португалии сумели доказать, что употребление кофе и чая на регулярной основе помогает продлить жизнь женщинам с диабетом. Результаты соответствующего исследования озвучены авторами в рамках конференции Европейской ассоциации по изучению диабета, проходившей в Лиссабоне.
Ученые заявили о способности чая и кофе продлевать жизнь женщинам с диабетом

Ученые организовали масштабное исследование с участием более 3 тысяч граждан разного пола, которые страдали от диабета 2 типа. Все добровольцы согласились вести дневники, где описывали пищевые привычки. Участники соответствующей работы описывали не только пищу, но и напитки, что привело ученых к непредвиденному выводу. Выяснилось, что женщины с диабетом, которые часто включали в свой рацион кофе или чай, жили дольше, чем те участники эксперимента, которые отказывались от них и предпочитали воду. Употребление одной чашки кофеиносодержащих напитков увеличивало шансы на выживание на 51%, а две чашки — на 66%.

Вероятность возникновения онкологии снижалась на 80% у женщин с диабетом 2 типа при употреблении чая. Ученые не заметили подобных результатов среди мужчин.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:50

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