Ученые заявили о способности чая и кофе продлевать жизнь женщинам с диабетом





Ученые организовали масштабное исследование с участием более 3 тысяч граждан разного пола, которые страдали от диабета 2 типа. Все добровольцы согласились вести дневники, где описывали пищевые привычки. Участники соответствующей работы описывали не только пищу, но и напитки, что привело ученых к непредвиденному выводу. Выяснилось, что женщины с диабетом, которые часто включали в свой рацион кофе или чай, жили дольше, чем те участники эксперимента, которые отказывались от них и предпочитали воду. Употребление одной чашки кофеиносодержащих напитков увеличивало шансы на выживание на 51%, а две чашки — на 66%.Вероятность возникновения онкологии снижалась на 80% у женщин с диабетом 2 типа при употреблении чая. Ученые не заметили подобных результатов среди мужчин.