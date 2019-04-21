Ученые заявили о способности лука снижать артериальное давление





Репчатый лук при регулярном употреблении насыщает организм человека комплексом витаминов, в частности B, A, K, C и PP. Минералы повышают скорость обмена веществ, а наличие эфирных масел и алкалоидов помогает оздоровить организм. Противомикробные свойства лука достигаются благодаря наличию фитонцидов. Овощ используют в народной медицине при гипертонии, а благодаря абсолютно природному происхождению продукт безвреден для организма.Медики советуют при повышенном артериальном давлении употреблять до 2 луковиц в день, однако он может быть опасен при язве, болезнях почек и печени, астме и индивидуальной непереносимости. Лук можно употреблять с медом для улучшения вкуса, делать отвары и настои, в частности с боярышником.