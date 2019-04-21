Ученые заявили о способности лука снижать артериальное давление
Ученые обнаружили овощ, который обладает мощными свойствами против повышенного артериального давления. Эксперты советуют употреблять лук пациентам, которые желают избавиться от гипертонии.
Репчатый лук при регулярном употреблении насыщает организм человека комплексом витаминов, в частности B, A, K, C и PP. Минералы повышают скорость обмена веществ, а наличие эфирных масел и алкалоидов помогает оздоровить организм. Противомикробные свойства лука достигаются благодаря наличию фитонцидов. Овощ используют в народной медицине при гипертонии, а благодаря абсолютно природному происхождению продукт безвреден для организма.
Медики советуют при повышенном артериальном давлении употреблять до 2 луковиц в день, однако он может быть опасен при язве, болезнях почек и печени, астме и индивидуальной непереносимости. Лук можно употреблять с медом для улучшения вкуса, делать отвары и настои, в частности с боярышником.
Репчатый лук при регулярном употреблении насыщает организм человека комплексом витаминов, в частности B, A, K, C и PP. Минералы повышают скорость обмена веществ, а наличие эфирных масел и алкалоидов помогает оздоровить организм. Противомикробные свойства лука достигаются благодаря наличию фитонцидов. Овощ используют в народной медицине при гипертонии, а благодаря абсолютно природному происхождению продукт безвреден для организма.
Медики советуют при повышенном артериальном давлении употреблять до 2 луковиц в день, однако он может быть опасен при язве, болезнях почек и печени, астме и индивидуальной непереносимости. Лук можно употреблять с медом для улучшения вкуса, делать отвары и настои, в частности с боярышником.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:16