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Ученые заявили о способности лука снижать артериальное давление

Ученые обнаружили овощ, который обладает мощными свойствами против повышенного артериального давления. Эксперты советуют употреблять лук пациентам, которые желают избавиться от гипертонии.
Ученые заявили о способности лука снижать артериальное давление

Репчатый лук при регулярном употреблении насыщает организм человека комплексом витаминов, в частности B, A, K, C и PP. Минералы повышают скорость обмена веществ, а наличие эфирных масел и алкалоидов помогает оздоровить организм. Противомикробные свойства лука достигаются благодаря наличию фитонцидов. Овощ используют в народной медицине при гипертонии, а благодаря абсолютно природному происхождению продукт безвреден для организма.

Медики советуют при повышенном артериальном давлении употреблять до 2 луковиц в день, однако он может быть опасен при язве, болезнях почек и печени, астме и индивидуальной непереносимости. Лук можно употреблять с медом для улучшения вкуса, делать отвары и настои, в частности с боярышником.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:16

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