Звезда «Дома-2» Саша Гобозов признался, что редко видится с сыном

«Дом-2» уже давно стал частью моей жизни. Все-таки 12 лет я был связан с проектом, забывать про это точно не собираюсь», - отметил Александр.

Несколько часов назад в Интернете появилось очередное интервью с одним из топовых героев «Дома-2», в котором он рассказал о своих планах на будущее, а также о наследнике Роберте.По словам Александра, на сегодняшний день он активно развивается в строительной сфере. Не так давно экс-участник «Дома-2» подписал очень хороший контракт с «крутой» компанией из Соединенных Штатов Америки, которая будет поставлять ему необходимое оборудование для турецких парилок.Сейчас Александр встречается с новой девушкой, которую зовут Надежда. Известно, что у брюнетки тоже есть ребенок от прошлых отношений, которого Гобозов очень сильно любит. В интервью звезда «Дома-2» поспешил опровергнуть слухи о том, что уже взял в жены новую пассию.Нужно сказать, что новый роман не повлиял на отношения Гобозова с бывшей супругой. Саша и Алиана Устиненко дружат и ежедневно созваниваются не только по поводу общего ребенка. В последнее время бывшие супруги не ругаются, однако одна очень серьезная проблема все-таки есть. Так как сын героя «Дома-2» живет совершенно в другом городе, им удается очень редко видеться, что расстраивает и наследника, и его отца.К слову, на сегодняшний день Гобозов не планирует возвращаться на скандальную телестройку, однако по-прежнему поддерживает связь не только с героями реалити, но и с руководством и редакторами «Дома-2», сообщает StarHit