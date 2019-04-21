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Звезда «Дома-2» Саша Гобозов признался, что редко видится с сыном

Экс-герой реалити-шоу «Дом-2» Александр Гобозов рассказал, что крайне редко видится с единственным наследником. По словам телезнаменитости, всему виной километры, которые разделяют его с сыном.

Звезда «Дома-2» Саша Гобозов признался, что редко видится с сыном

Несколько часов назад в Интернете появилось очередное интервью с одним из топовых героев «Дома-2», в котором он рассказал о своих планах на будущее, а также о наследнике Роберте.

По словам Александра, на сегодняшний день он активно развивается в строительной сфере. Не так давно экс-участник «Дома-2» подписал очень хороший контракт с «крутой» компанией из Соединенных Штатов Америки, которая будет поставлять ему необходимое оборудование для турецких парилок.

Звезда «Дома-2» Саша Гобозов признался, что редко видится с сыном

Сейчас Александр встречается с новой девушкой, которую зовут Надежда. Известно, что у брюнетки тоже есть ребенок от прошлых отношений, которого Гобозов очень сильно любит. В интервью звезда «Дома-2» поспешил опровергнуть слухи о том, что уже взял в жены новую пассию.

Нужно сказать, что новый роман не повлиял на отношения Гобозова с бывшей супругой. Саша и Алиана Устиненко дружат и ежедневно созваниваются не только по поводу общего ребенка. В последнее время бывшие супруги не ругаются, однако одна очень серьезная проблема все-таки есть. Так как сын героя «Дома-2» живет совершенно в другом городе, им удается очень редко видеться, что расстраивает и наследника, и его отца.

Звезда «Дома-2» Саша Гобозов признался, что редко видится с сыном

К слову, на сегодняшний день Гобозов не планирует возвращаться на скандальную телестройку, однако по-прежнему поддерживает связь не только с героями реалити, но и с руководством и редакторами «Дома-2», сообщает StarHit.

«Дом-2» уже давно стал частью моей жизни. Все-таки 12 лет я был связан с проектом, забывать про это точно не собираюсь», - отметил Александр.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:10

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