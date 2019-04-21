Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко шантажируют руководство «Дома-2»
В социальных сетях появилась информация, что «брендовое» семейство реалити-шоу «Дом-2» Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко шантажирует администрацию проекта. Сообщается, что парочку перестали устраивать гонорары, которые им выплачивают на телестройке.
Не так давно Дмитренко шокировал поклонников своего семейства новостью о том, что они с Рапунцель больше не являются участниками «Дома-2». После публикации участника по Сети поползли слухи, якобы «бренды» скоропостижно покинули Периметр, так как у них закончился контракт с реалити-шоу.
Впрочем, на днях Андрей Черкасов опроверг эту информацию. Считанные часы назад в Интернете появились новые сведения с телестройки. Оказывается, что Рапунцель и Дмитренко действительно по-прежнему находятся на Поляне, однако пока не знают, продолжат ли свое участие в проекте или все-таки нет.
Как сообщают источники, сейчас Ольга и Дмитрий ведут переговоры с продюсерами «Дома-2». Выяснилось, что парочку не устраивают условия, в которых им теперь приходится проживать. Известно, что Рапунцель и Дмитренко стали героями второго сезона шоу «Спаси свою Любовь», из-за чего им пришлось покинуть VIP-дом и переселиться жить в общий дом нового реалити.
На данный момент участники шантажируют руководство «Дома-2» и настаивают на том, что если администрация не увеличит им гонорар, они, не раздумывая, отправятся за ворота. К слову, Рапунцель и Дмитренко хорошо известно, что именно их паре удается держать высокие рейтинги телешоу.
Не так давно Дмитренко шокировал поклонников своего семейства новостью о том, что они с Рапунцель больше не являются участниками «Дома-2». После публикации участника по Сети поползли слухи, якобы «бренды» скоропостижно покинули Периметр, так как у них закончился контракт с реалити-шоу.
Впрочем, на днях Андрей Черкасов опроверг эту информацию. Считанные часы назад в Интернете появились новые сведения с телестройки. Оказывается, что Рапунцель и Дмитренко действительно по-прежнему находятся на Поляне, однако пока не знают, продолжат ли свое участие в проекте или все-таки нет.
Как сообщают источники, сейчас Ольга и Дмитрий ведут переговоры с продюсерами «Дома-2». Выяснилось, что парочку не устраивают условия, в которых им теперь приходится проживать. Известно, что Рапунцель и Дмитренко стали героями второго сезона шоу «Спаси свою Любовь», из-за чего им пришлось покинуть VIP-дом и переселиться жить в общий дом нового реалити.
На данный момент участники шантажируют руководство «Дома-2» и настаивают на том, что если администрация не увеличит им гонорар, они, не раздумывая, отправятся за ворота. К слову, Рапунцель и Дмитренко хорошо известно, что именно их паре удается держать высокие рейтинги телешоу.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:08