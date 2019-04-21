Екатерина Стриженова с мужем посетила открытие Московского международного кинофестиваля

Накануне состоялось открытие 41 Московского международного кинофестиваля, где Екатерина Стриженова поразила публику красным платьем. Эффектный образ высоко оценила публика, а ее звездный супруг облачился в классический костюм черного цвета. Актриса сообщила о своем присутствии на открытии культурного события путем публикации поста в Instagram. Стриженова опубликовала несколько снимков с мероприятия, отметив, что рискнула надеть платье цикламенового цвета. По словам актрисы, ее муж назвал образ великолепным, и аналогичное настроение у пары наблюдалось на протяжении всего фестиваля.В комментариях поклонники осыпали Екатерину Стриженову комплиментами, отметив, что она красиво смотрится вместе с супругом. На втором фото артистка позирует рядом с дизайнером ее наряда Викторией Андреяновой.