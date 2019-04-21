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Екатерина Стриженова с мужем посетила открытие Московского международного кинофестиваля

Российская актриса Екатерина Стриженова появилась на красной дорожке Московского международного кинофестиваля, о чем сообщила в Instagram. Артистка пришла на мероприятие с супругом, актером Александром Стриженовым.
Екатерина Стриженова с мужем посетила открытие Московского международного кинофестиваля

Накануне состоялось открытие 41 Московского международного кинофестиваля, где Екатерина Стриженова поразила публику красным платьем. Эффектный образ высоко оценила публика, а ее звездный супруг облачился в классический костюм черного цвета. Актриса сообщила о своем присутствии на открытии культурного события путем публикации поста в Instagram. Стриженова опубликовала несколько снимков с мероприятия, отметив, что рискнула надеть платье цикламенового цвета. По словам актрисы, ее муж назвал образ великолепным, и аналогичное настроение у пары наблюдалось на протяжении всего фестиваля.

В комментариях поклонники осыпали Екатерину Стриженову комплиментами, отметив, что она красиво смотрится вместе с супругом. На втором фото артистка позирует рядом с дизайнером ее наряда Викторией Андреяновой.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:56

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