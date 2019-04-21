Королеве Великобритании Елизавете Второй исполнилось 93 года





21 апреля 1926 года на свет появилась Елизавета Александра Мария, в будущем ставшая королевой Великобритании Елизаветой Второй, что произошло в 1952 году. С тех пор бессменный монарх правит государством, хотя за это время на свет появилось много новых наследников престола, а сама она в скором времени в восьмой раз станет прабабушкой. Это произойдет после рождения первенца Меган Маркл и внука королевы принца Гарри.Обычно день рождения Елизаветы Второй начинается с артиллерийского залпа военных сил королевства, но в этот раз его перенесли на следующий день – понедельник. В воскресенье исполнение этой традиции нарушит отдых людей, особенно если учесть, что в этом году 21 числа в Великобритании празднуют Пасху. Сама королева и вся ее свита приняла участие в пасхальной службе, проходящей в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.Следует отметить, что у британских монархов есть два дня рождения – фактический и официальный. 21 апреля Елизавета Вторая празднуют первый из них, а второй назначен на лето. Именно тогда королева проведет торжественные мероприятия и смотрины войск. Такую традицию разделения заложил в начале 20 века Эдуард Седьмой.