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Королеве Великобритании Елизавете Второй исполнилось 93 года

Королеве Великобритании Елизавете Второй 21 апреля исполнилось 93 года. В этом году ее день рождения совпал с Пасхой, поэтому вся королевская семья приняла участие в пасхальной службе, проходящей в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.
Королеве Великобритании Елизавете Второй исполнилось 93 года

21 апреля 1926 года на свет появилась Елизавета Александра Мария, в будущем ставшая королевой Великобритании Елизаветой Второй, что произошло в 1952 году. С тех пор бессменный монарх правит государством, хотя за это время на свет появилось много новых наследников престола, а сама она в скором времени в восьмой раз станет прабабушкой. Это произойдет после рождения первенца Меган Маркл и внука королевы принца Гарри.

Обычно день рождения Елизаветы Второй начинается с артиллерийского залпа военных сил королевства, но в этот раз его перенесли на следующий день – понедельник. В воскресенье исполнение этой традиции нарушит отдых людей, особенно если учесть, что в этом году 21 числа в Великобритании празднуют Пасху. Сама королева и вся ее свита приняла участие в пасхальной службе, проходящей в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.
Королеве Великобритании Елизавете Второй исполнилось 93 года

Следует отметить, что у британских монархов есть два дня рождения – фактический и официальный. 21 апреля Елизавета Вторая празднуют первый из них, а второй назначен на лето. Именно тогда королева проведет торжественные мероприятия и смотрины войск. Такую традицию разделения заложил в начале 20 века Эдуард Седьмой.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:45

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