Участнице шоу «Дом-2» Ирине Пинчук посоветовали наконец-таки стать серьезней

Не секрет, что Пинчук на сегодняшний день все еще находится в отпуске. Как известно, последние дни отдыха она решила провести в компании своей лучшей подруги Татьяны Мусульбес и ее супруга Виктора Литвинова, к которым девушка даже улетела в Одессу.Девушки во время отпуска начали заниматься своим любимым делом – снимать юмористические, по их мнению, видеоролики. Впрочем, фолловерам, как оказалось, эти записи давно уже не кажутся веселыми, а все из-за того, в каком свете брюнетка то и дело выставляет себя практически в каждом видео.На днях Пинчук опубликовала у себя на страничке в Instagram новую запись, в которой продемонстрировала подписчикам, что произошло с ее внешним видом после того, как они с Мусульбес решили отведать черное мороженое.Нужно сказать, что ролик шокировал поклонников участницы реалити. Один за другим они принялись советовать девушке прекратить выкладывать в Сеть подобные публикации, ведь ими она может отпугнуть по-настоящему хорошего парня.К слову, некоторые читатели порекомендовали Пинчук стать серьезней, если она на самом деле хочет наконец-таки встретить того «единственного».