Ирина Мирошниченко поделилась своими впечатлениями от юбилейного концерта Аллы Пугачевой





Ирина Мирошниченко осталась под большим впечатлением от шоу Аллы Пугачевой, которая устроила праздник для своих гостей. Актрисе понравилось видеть детей Примадонны, а для Гарри и Лизы концерт стал первым подобным мероприятием, где они увидели звездную мать на сцене. Артистка выразила свой восторг, отметив, что концерт удался.Во время своего выступления Алла Пугачева часто меняла образы, пользовалась реквизитом и показала публике интересное шоу, как признались зрители. На сцене вместе с Примадонной появилась балерина Анастасия Волочкова, которая согласилась участвовать в шоу, продемонстрировав традиционный шпагат. Видеоотчет с концерта певицы вела ее невестка Алена Краснова, пришедшая на мероприятие с Никитой Пресняковым и Кристиной Орбакайте.