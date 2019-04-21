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Александр Збруев против публичного празднования дня рождения

Известный российский актер Александр Збруев рассказал журналистам, что никогда не отмечает свой день рождения публично. 81-летний актёр считает, что это не тот праздник, который следует афишировать.
Александр Збруев против публичного празднования дня рождения

Своими мыслями Збруев поделился на передаче «Ты не поверишь!». Он говорит, что неоднократно получал предложения отметить свой юбилей публично. Однако в силу своего характера он не мог себе такое позволить. Актер не согласен с мнением, что в любом возрасте можно радоваться жизни. Артист уверен: «Лучше не стареть! Все-таки старость тормозит».

В своем возрасте актер ведет активную творческую деятельность. Он выступает в театре, принимает участие в съёмках фильмов. Сейчас Александр Збруев получил роль в фильме «Содержанки», который снимет режиссёр Константин Богомолов. Даже несмотря на годы, он продолжает вести очень активную жизнь.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:21

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