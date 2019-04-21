Александр Збруев против публичного празднования дня рождения





Своими мыслями Збруев поделился на передаче «Ты не поверишь!». Он говорит, что неоднократно получал предложения отметить свой юбилей публично. Однако в силу своего характера он не мог себе такое позволить. Актер не согласен с мнением, что в любом возрасте можно радоваться жизни. Артист уверен: «Лучше не стареть! Все-таки старость тормозит».В своем возрасте актер ведет активную творческую деятельность. Он выступает в театре, принимает участие в съёмках фильмов. Сейчас Александр Збруев получил роль в фильме «Содержанки», который снимет режиссёр Константин Богомолов. Даже несмотря на годы, он продолжает вести очень активную жизнь.